Zu Beginn des dritten Jahres Pandemie gibt es einen weiteren Patienten zu beklagen: Die Sprache. Viele Wörter sind nämlich so von Corona infiziert worden, dass wir sie vielleicht nie wieder ohne Viruslast benutzen können.

Ich weiß, viele da draußen rufen jetzt ungläubig: „AHA?“ und damit ist der Beweis meiner These erbracht: Weil unser Sprachzentrum „AHA“ hört, aber unser Unterbewusstsein direkt Abstand, Hygiene, Alltagsmasken sagt. Genauso dachten doch bis 2019 viele, Aerosol sei ein spanisches Restaurant und Comirnaty der Gegenspieler von Sherlock Holmes. „Der heißt Moriarty!“ „Ist der Vektor oder mRNA?“

Mal ehrlich: Wer kann denn noch an der Autobahnausfahrt Dorsten vorbeifahren, ohne an einen Virologen zu denken. Apropos: Kein Stammhörer des Drosten-Podcasts sagt heute noch das griechische Alphabet auf, ohne direkt zu fragen: Sigma? Macht das einen Immunescape oder hat es einen Fitnessvorteil? Auch das Wort Booster – Mensch, das war mal das Knöpfchen, das Vin Diesel bei Fast & Furious gedrückt hat, um seinen Ford Mustang mit Nitro zu beschleunigen und Wildtyp war ein Mann, der Rehrücken bestellt.

Besonders schade ist es um eigentlich positiv assoziierte Wörter, die sicher nicht ohne Long Covid aus der Pandemie rauskommen: Es wird lange dauern, bis wir wieder unbeschwert rufen: „Juhu, ein Durchbruch!“. Es wird auch noch verdammt lang dauern bis wir bei Querdenker wieder an kreative, helle Köpfe mit cleveren Ideen denken. Verdammt, wir haben sogar Spazierengehen an die Pandemie verloren. So weit hat uns die schlechte Impfquote gebracht.

Wo wir dabei sind: Wann hört man wieder von einer neuen deutschen Welle, ohne direkt an Nena zu denken? Und wann ist Attila wieder der König aus meinem Lieblingswitz: „Was hat de Attila gesagt, als er vom Pferd gestiegen ist? Ich bin Hunne!“ Ich bin sicher: Irgendwann wird sich auch die Sprache von Covid 19 erholen und dann bestellt man Astra oder Corona und denkt einfach nur: Prost!

