Nicht nur „Food“ ist heute „fast“ – auch Klamotten. Man spricht von „Fast Fashion“. Tobias Mann erklärt uns das Thema mal genauer.

Hat man früher noch gesagt: „Ey, Deine Jacke ist voll out. Die ist ja total 1989!“ , sagt man heute: „Also Dein Hemd… das ist ja sowas von 19:30 Uhr.“ Warum? Weil’s der instagramisierte und damit modisch hibbelige Kunde so will. Wer heute mehrfach das gleiche Outfit aufträgt, ist nicht mehr fit, sondern out! Dem droht das gnadenlose Urteil der Fashionistas: „Wer zwei Mal trägt das gleiche Hemd, gehört nicht mehr zum Instatrend!“

Also sprach ZARAthustra: „Das A und O – also bzw. das H und M von Mode ist nicht mehr die Optik, sondern die Geschwindigkeit, damit jeder JACK und JONES möglichst stündlich das Outfit wechseln kann. Lange tragbar ist die Kleidung qualitativ eh nicht - die hält nur eine TALLY WEIJL-e! Hinzu kommen Billigpreise, bei denen der Kunde denkt: „Mmmm, BON PRIX!“ Gerade viele junge Menschen holen sich modisch ihren Kick bei KIK. Manche Studenten ziehen sich an einem Tag auf dem Campus fünf Mal um – im UNIQLO – und halten sich damit für NEW YORKER. Aber auch reifere Semester greifen vermehrt zu, weil sie denken, damit hätten sie mehr ESPRIT und wären FOREVER 21.

Wenn man sich aber mal mit den Folgen dieses Überkonsums auseinandersetzt, geht einem das allerdings durch PRIMARK und Bein. Unter den Herstellern gibt’s nämlich viele ASOS. Da werden ohne Ende Ressourcen verbraucht: 1,2 Milliarden Tonnen Kohlenstoffdioxid – das sind mehr als alle internationale Flüge und Kreuzfahrten zusammen.

Chemiker haben deshalb schon überlegt, künftig von C&AO² zu sprechen. Der produktionsbedingte Wasserverbrauch ist so gigantisch, dass selbst Nestlé bewundernd den Polyesterhut zieht. Apropos: Beim Waschen der Billig-Klamotten gerät Mikroplastik in die Weltmeere, das sich dann Meerestiere erstmal durch den Kopf gehen lassen müssen. Von den Arbeitsbedingungen in den Fabriken ganz zu schweigen.

Also unterm Strich ist noch nicht mal mehr der Konsum von MANGO gesund. „BERSHKA!“ „Gesundheit!“ „Danke!“ Und wer jetzt denkt, „Teure Marken – da ist bestimmt alles besser!“ Auf Produktionsseite häufig leider nicht. Die einzig vernünftige Option für Fashion ist: Tempolimit und individueller Verzicht. Zwei Konzepte, die erfahrungsgemäß in Deutschland begeistert aufgenommen werden. Christian Lindner kriegt schon eine Elasthan-Krawatte! Ich hätte allerdings einen guten Spruch für eine Slow-Fashion-Kampagne: „Bei Autos oder Anziehsachen – Umwelt schützen – langsam machen!“

