In früheren Zeiten, als die Menschen größere Strecken noch mit dem Pferdewagen hinter sich bringen mussten, rief der Kutscher den Reisenden zu: „Wohlan, werte Leut! Wir fahren von Hamburg nach München – wir sind in einer Woche da!“

Die Bahn und die Lufthansa arbeiten gerade daran, dass es wieder so wird. Die Horrornachrichten von Reisenden reißen nicht ab. Schlangen am Flughafen, Menschentrauben auf den Bahnsteigen, Schreie, Tränen, Massenhysterie!

Und vielleicht ist das auch gut so! Jawohl – In der Frühgeschichte der Menschheit galt das Einsetzen der Sesshaftigkeit als revolutionärer Schritt in die Zukunft! Geschäftsreisende und Touristen sind also streng genommen Zeichen eines evolutionären Rückschritts. Insofern sollte man den Mobilitätsunternehmen dankbar sein, dass sie uns in der Evolution nach vorne bremsen.

Aber diese Zusammenhänge haben ja selbst sogenannte „Intellektuelle“ der Menschheitsgeschichte nicht erkannt. Auch Columbus, Humboldt und Goethe haben’s ja einfach nicht geschafft, mal mit ihrem Hintern zu Hause bleiben. Unbelehrbar! Würde Goethe noch leben, würde der sich wahrscheinlich mit dem 9-Euro-Ticket auf den Weg machen, um zu ergründen, wie schnell er damit von Frankfurt nach Weimar kommt.

Oder der feine Herr Dichterfürst würde direkt mit dem Auto fahren – auf eigene Faust – und dabei noch einem Gedichtband beginnen – der „Zapfsäulenzyklus“: „Da steh ich nun, ich armer Tor und tank' noch teurer als zuvor!“ Vielleicht hätte er mittlerweile auch schon ein Drama über die FDP geschrieben – „Dichtung und Wahrheit Reloaded“: „Und für all jene, die von der Macht von Tankrabatten singen, zitier' ich Götz von Berlichingen!“

Man sieht, zumindest die Kreativität wird durch Reisen geweckt. Auch diese Glosse wurde in der Wartezeit nach einem verpassten Anschlusszug verfasst. Übrigens: Ich habe beim Verzögerungsbingo der Bahn jetzt eben auch endlich den „Böschungsbrand“ freigeschaltet. Langsam ist meine Sammelkarte voll. Ein Spruch stimmt also immer noch: Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen – also zumindest dem Menschen an der Beschwerde-Hotline.

