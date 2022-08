auf Facebook teilen

Es sind Sommerferien! Alle Schüler so! „YEAHHHHHH!“ Alle Eltern so: „Mmmm … joa!“ Warum es gerade für Eltern eine anstrengende Zeit ist, verrät uns Tobias Mann in der neuen Comedy-Kolumne.