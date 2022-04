Kinder sind ein Wunder – zunächst liegt da ein bezaubernder, kleiner, hilfloser Mensch, der ins Nichts starrt. Dann reagiert er irgendwann auf die Umwelt.

Omas, Opas, Tanten und natürlich auch die Eltern frohlocken: „Er lächelt zurück!“ – und bald schon, spricht er die ersten Worte. Aus „Mgaga“ wird „Mama!“ Der Vater protestiert: „Dess war nit „Mama“ – dess war „Papa“!“ Wie auch immer: Jedes Wort wird gefeiert! „Halleluja, es spricht!“

Die Euphorie hält so lange an, bis das Kind plötzlich nicht nur spricht – sondern widerspricht. „Räum' dein Zimmer auf!“ „WARUM?“ Fürs Erste kommt man noch mit rhetorisch-brillanten Aperçus wie „Weil ich es dir sage!“ durch. Ab einem bestimmten Alter fordert der renitente Nachwuchs aber inhaltlich belastbarere Argumentationsketten ein, wo man sich in der Not plötzlich Dinge sagen hört, die man bei den eigenen Eltern ganz schrecklich fand: „So lang Du Deine Füße unter meinen Tisch …“

Das größte Konfliktpotential mit Kindern und Jugendlichen lauert allerdings beim Smartphone. Mit Verboten kann man diese Diskussionen zumindest kurzfristig herauszögern, bis der Gruppenzwang stärker wird als die Eltern: „Der Finn hat aber auch schon eins. Und sogar die Wolke. NUR ICH NICHT!“

Tja und … progressive Eltern wissen eh: Verbote bringen nix. Die verbotene Frucht und so. „Wir vermitteln stattdessen einen vernünftigen Umgang!“ Genau! Das funktioniert in etwa so gut wie nem Golden Retriever vorm All-You-Can-Eat-Buffet zu sagen: „Aber nicht übertreiben!“

„Der Finn darf viel länger! Und die Wolke auch!“ Innerlich belegt man Finn, Wolke und ihre Eltern mit unheiligen Flüchen. Da setzt das Kind nach: „Du hängst doch auch die ganze Zeit am Handy! Warum darf ich nicht?“ Und während man unauffällig 37 Pushnachrichten wegdrückt, sucht man nach dem ultimativen Argument, schaut dann seinem Kind fest in die Augen und spricht: „WEIL ICH ES DIR SAGE!“