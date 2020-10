Die Corona-Warn-App kann helfen, mich davor zu warnen, wenn ich Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Aber wie reagiere ich, wenn mir die App einen riskanten Kontakt anzeigt?

Wenn man die App öffnet, dann ist da im Normalfall alles grün mit der Info: „niedriges Risiko – bisher keine Risiko-Begegnung“. Es kann aber auch sein, dass alles grün ist und dort steht „Niedriges Risiko – 1 Risikobegegnung“. Was mache ich dann?

Was mache ich bei einer Risikobegegnung?

Solange der Hintergrund in der App grün ist, ist das Risiko sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben gering. Man ist zwar jemandem begegnet, der positiv getestet wurde, vielleicht war die Begegnung aber nur ganz kurz oder man war doch eher weit weg – oder beides.

Eine Rolle spielt auch, wie viele Tage diese Begegnung schon her ist. Das alles wird in der App unterschiedlich gewichtet – und da kommt dann das persönliche Risiko bei raus. Diese Berechnungen passieren alle auf dem Smartphone – das RKI spricht in diesem Fall davon, dass ein bestimmter Schwellenwert für das Risiko nicht überschritten wurde.

Wenn man so eine Begegnung mit geringem Risiko hatte, warnt die App einen nicht extra – sondern das sieht man dann nur, wenn man selbst aktiv die App öffnet. Solange die Anzeige da grün ist – egal, ob mit oder ohne Risikobegegnung – gilt: weiter die allgemeinen Regeln einhalten. Also regelmäßig Hände waschen, Abstand halten, Maske tragen, wenn man den Abstand nicht einhalten kann.

Eine rote Meldung heißt: ich habe ein erhöhtes Risiko, dass ich mich vielleicht angesteckt habe. Da warnt mich dann die App auch aktiv mit einer Nachricht. Das heißt dann trotzdem nicht, dass ich mich sofort testen lassen muss.

Aber ich sollte dann auf jeden Fall so wenige andere Leute wie möglich treffen. Sobald aber Kopfschmerzen, Husten oder andere Symptome auftreten, solltest du beim Hausarzt, beim ärztlichen Bereitschaftsdienst oder dem Gesundheitsamt anrufen. Dann wird entschieden, ob man einen Corona-Test machen sollte.