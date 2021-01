Anne-Katrin Kienzle SWR3

Das mache ich bei SWR3: Ich bin die Wetterfrau, das heißt aber NICHT, dass ich für schlechtes Wetter verantwortlich bin. :)))

So würde man mich zitieren:

„Wo zur Hölle ist die Sonne???“ oder auch „Hast du keine Milch da...???“ (Ich würde nicht einen Tag ohne Milch überstehen...zumindest wäre ich akut schlechtlaunig...Kakao, Latte Macchiato, Müsli...geht doch gar nicht ohne, oder? ;)))

Diesen Song höre ich immer: Das wechselt wirklich...aber momentan DANCE von Justin Timberlake

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Der Südwesten ist der Hammer mit seinen ganzen schönen Weinfesten in Baden und der Pfalz z. B., die Geselligkeit der Leute...und wir sind hier doch eindeutig auf der Sonnenseite ;)))

Darüber lache ich: Guuute Witze, Sarkasmus und meine zeitweilige Tollpatschigkeit

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Das war mal „Der letzte Bulle“...Himmel, Henning Baum ist einfach toll...jetzt schalte ich hin und wieder bei Doctor's Diary rein...die ist auch hin und wieder tollpatschig ;)

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Uiii... gerade wenn meine Mutter kommt, versuche ich eher noch kurzfristig meine Pflanzen wieder zum Leben zu erwecken, die eindeutig regelmäßig versuchen Suizid zu begehen...gaaanz schlecht :O

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Ina Müller und Barbara Schöneberger sind zwei unglaubliche Ladies, die mich mit Garantie zum Lachen bringen...von daher klicke ich regelmäßig auf „Inas Nacht“ und die „NDR Talkshow“-Seite!

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Was gehört für dich zum Leben? Gaaaanz viiieeel, aber auf jeden Fall Musik, Tanzen und schöne Sonnenuntergänge...

Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Ohhh, unbedingt der Herbst – wunderbar für romantische Spaziergänge, wenn sich alles verfärbt, in der Sonne glitzert und es angenehm warm ist...

Meine Lieblingsbilder auf dem Handy: