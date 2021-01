Brigitte Egelhaaf SWR3

Das mache ich bei SWR3: Ich leite das SWR3 Studio in Stuttgart.

So würde man mich zitieren:

Leg das Smartphone weg, wenn du mit mir sprichst!

Diesen Song höre ich immer: mal wieder – Maxim mit „Meine Soldaten“

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Den Bodensee, das kleine Stück Allgäu, Flohmärkte in Oberschwaben, Biergärten im Sommer, Schnee auf der Alb.

Darüber lache ich: Christine Prayon, Hagen Rether, Lizzy Aumeier, Menschen, die sich nur über Besitz definieren

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Ein Bandscheibenvorfall nach dem anderen.

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Die Hautcreme Ü50

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Dem Wanderschäfer und Simon Geschke

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Sollen wir den Lottogewinn auf ihr Girokonto überweisen oder in bar auszahlen? Drei Millionen in bar? Überweisen Sie zweieinhalb, der Rest passt in den Rucksack.