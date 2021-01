Kristina Hortenbach SWR3

Das mache ich bei SWR3: Promireporterin, ich stehe an Roten Teppichen, treibe mich auf Bällen und Preisverleihungen rum, lese jede Promi-Biografie und treffe Promis zu Interviews – ich bin diejenige, die die schlichten, aber schönen Fragen stellt!

So würde man mich zitieren:

GEEEEOOOOOORGE!

Diesen Song höre ich immer: Wenn Blutdruck und Laune angekurbelt werden müssen: „Happy“ von Pharell Williams. Wenn ich an die Schulzeit denke: „True“ von Spandau Ballet.

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Dass es in Baden-Baden einen Flughafen mit Flügen nach Berlin gibt!

Darüber lache ich: Früher Monty Python, Loriot, Der Rosarote Panther, heute Dietmar Wischmeyer, Hans Zippert und immer noch über die Golden Girls.

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Golden Girls, die Mutter aller Sitcoms!

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: So eine bin ich nicht.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: George Clooney, wohin er auch gehen mag. Wie gut, dass er kein Twitter und kein Facebook mag!

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Möchtest Du ein Einzelinterview mit George Clooney? JA!

Oder Colin Firth? JA!

Oder Hugh Grant? JA!

Oder mit allen zusammen lieber ein Bier trinken gehen? JAAAA!

Meine Lieblingsbilder auf dem Handy: