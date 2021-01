Lieblingsbeschäftigung: Auf der Couch liegen. SWR3

Das mache ich bei SWR3: Ich bin in der Online-Redaktion tätig und setze Inhalte für die Homepage um. Dazu zählt: Fotos machen, Artikel schreiben, Videos erstellen, Social Media befüllen, Projektbetreuung und Thementage online umsetzen.

So würde man mich zitieren:

Mimimimimimimimi

Diesen Song höre ich immer: beim Autofahren Marteria (Endboss), zum Aufwachen Powderfinger (My Kind Of Scene) oder Collective Soul (Run), abends auf dem Balkon Biffy Clyro (Opposite), zum Party machen Prodigy (No Good), …

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Maultaschen, Burg Hohenzollern (meine Heimat).

Darüber lache ich: Postillon, Monty Python

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Ich verlasse die Couch generell nicht gern.

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Den guten selbstgebrannten Schnaps von meinem Dad

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: ze.tt, heuteplus, Deutschlandfunk Nova, Buzzfeed, Sendung mit der Maus, uvm.

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten´

Wenn du nicht in Baden-Baden wärest, wärest du in: Palma. Oder auf einer Finca in der Nähe von Palma mit ganz vielen Tieren und meiner Family.

Ohne SWR3 wäre ich: Mobile Crèpe-Verkäuferin

Meine Lieblingsbilder auf dem Handy: