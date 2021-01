Das mache ich bei SWR3: Ich versuche das Internet zu verstehen und dann auch noch die spannendsten Sachen, die das Netz zu bieten hat, über alle Kanäle zu verbreiten. Außerdem versuche ich täglich auf’s Neue die Kaffeemaschine leer zu trinken. Bis jetzt hat sie aber immer noch gewonnen.

So würde man mich zitieren:

Oh…war ich das?...‘Tschuldigung!

Diesen Song höre ich immer: Bohemian Rhapsody von Queen… Besonders dieses (mit Kinderohren gehörte) „Es milla nooooo…we will not let you go….LET ME GOOOO!!!“

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Das „zu Hause“-Gefühl!

Darüber lache ich: Alles! Es gibt quasi nix, dass nicht auf irgendeine Art lustig ist. Es sei denn die Mutti nennt mich beim vollen Namen! Dann wird’s wirklich ernst!

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Walking Dead, Breaking Bad, Family Guy, Simpsons, Scrubs, Stranger Things, American Horror Story, House of Cards… habe ich ein Problem?!... Coupling, The IT-Crowd, Sherlock Holmes… oh oh…

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Meine Lieblingssüßigkeiten. Schon Bud Spencer wusste: „Selber essen macht gesund!“

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Serienjunkies.de (da haben wir’s die ja schon wieder), Epic Meal Time / Ordinary Swedish Meal Time und Fotographie Blogs (Benjamin Jaworskij).

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten

Die Weltreise ist gebucht und bezahlt. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der in den Flieger steigt. Hätten Sie Lust? Ich geb nur noch schnell dem Chef Bescheid.

Du hast Bohemian Rhapsody geschrieben? Ja, klar! Wer denn sonst…?

Meine Lieblingsbilder von mir auf dem Handy