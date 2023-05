Ob im Radio oder online: Ihr teilt jeden Tag so viel mit uns! Gedanken, Bilder, Meinungen, Alltagsgeschichten. Und weil ihr so eine tolle Community seid, zeigen wir euch hier, wer hinter SWR3 steckt.

Das habe ich vor SWR3 gemacht

Ich habe im Jahr 2018 meinen Master in Literatur und Medien mit einer Arbeit über eingebettete und nicht eingebettete Journalistinnen und Journalisten im Irakkrieg 2003 an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg beendet. Von 2016 bis 2018 habe ich als Videoredakteurin, VJ und Video-CvD (Chef vom Dienst) bei Focus Online in München gearbeitet – ich war dort als Videoreporterin für Reportagen und am Newsdesk für tagesaktuelle Nachrichten im Einsatz. 2018 wechselte ich als Online-Nachrichtenredakteurin zu SWR Aktuell in Baden-Baden.

Das mache ich bei SWR3

Seit 2020 arbeite ich als Multimediaredakteurin bei SWR3. In den Jahren 2020/2021 habe ich das Qualifikationsprogramm Moderation der Hochschule der Medien in Stuttgart absolviert. Bei SWR3 schreibe ich hauptsächlich Artikel und koordiniere als Digital-CvD das Tagesgeschäft. Manchmal bin ich auch als Reporterin für Social Media auf Festivals oder in SWR3Land unterwegs. Mir liegt besonders der SWR3 Faktencheck am Herzen, mit dem wir eure Fragen auf der Webseite und auf Social Media beantworten möchten.

So würde man mich zitieren:

„Will das noch jemand essen?“

Diesen Song höre ich immer: Uff. Ein „immer“ gibt es nicht, das wechselt je nach Stimmung und Jahreszeit. Einer meiner liebsten Songs ist Fast Car von Tracy Chapman, aber auch das Free Fallin‘-Cover von John Mayer ist meistens vorne mit dabei.

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Die Natur, die Berge, die Sonne, dass es Heimat ist.

Darüber lache ich: Ehrlich gesagt ziemlich vieles. Vor allem die Heute-Show, ZDF Magazin Royale und die großen und kleinen Ereignisse des Alltags.

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Seit ich 15 Jahre alt bin, hat sich das nicht verändert: Gilmore Girls. Ansonsten liebe ich Dokus!

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Ich gehöre zu den Menschen, die dann alles, was rumliegt in Schubladen stopft. Am liebsten ist mir aber Besuch, bei dem mir egal ist, ob etwas nicht da ist, wo es hingehört.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Natürlich SWR3!

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Warum hast du fünf Patenkinder? Weil das Ziel eine Fußballmannschaft ist. Und weil jedes Einzelne toll ist!