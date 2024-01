Vom 19. bis 21. Juli 2019 findet DAS FEST in Karlsruhe statt. Jetzt stehen auch alle Acts fest. Wer alles dabei ist, erfahrt ihr hier.

Freitag, 19. Juli

Faber

Kettcar

Gentleman

Querbeat

Samstag, 20. Juli

Kelvin Jones

Kat Frankie

Max Giesinger

Fettes Brot

Grossstadtgeflüster

Sonntag, 21. Juli

Klassik: Badische Staatskapelle

Three Fall & Melane

Barns Courtney

Alma

Rival Sons

PxP Allstars feat. Johannes Oerding, Sophie Hunger, Teesy und Fetsum

PxP steht für „Peace by Peace“. Das Projekt wurde vom Berliner Musiker Fetsum als Benefizkonzert für Kinder in Not gestartet. Für die Konzerte holt er Stars auf die Bühne, die ohne Gage jeweils ein paar Songs spielen. Die Einnahmen gehen an Hilfsprojekte für Kinder. Inzwischen gilt das PxP Festival als größtes Benefizkonzert für Kinder in Europa.

