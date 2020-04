„Corona macht eine Durchführung von DAS FEST 2020 mit dem Vor-FEST und den India Summer Days unmöglich“, schreiben die Veranstalter. Die Künstler hätten mit großem Verständnis reagiert und der Plan für 2021 steht auch schon.



Solidarität für die Absage von DAS FEST

„Das Team hat sich auf dieses Szenario intensiv vorbereitet: Dabei konnten wir von Seiten der Künstlerinnen und Künstler eine große Solidarität verspüren und so können wir nahezu das komplette Line-Up der Hauptbühne auf 2021 verschieben“, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters. Weltstar Passenger, Joris und Revolverheld standen schon bereit, um mit uns allen auf dem Mount Klotz zu feiern – das holen wir gemeinsam im nächsten Jahr nach.

Das passiert mit euren Tickets

„Die Tickets von DAS FEST 2020 behalten ihre Gültigkeit“, heißt es in der Pressemitteilung. „Wer eines hat und nun 2021 zu DAS FEST kommen will, muss nichts weiter tun, als das Ticket gut aufzubewahren und dann mitzubringen.“ Viele Besucher würden das 2020er Ticket spenden wollen, allerdings hätte sich herausgestellt, dass sich eine Spende in dieser Form aus formellen und logistischen Gründen nicht umsetzen lasse. Zudem könne den Ticket-Spendern nicht der Kauf neuer Tickets für 2021 garantiert werden, da dies wiederum einen enormen administrativen Aufwand generiert hätte, schreibt der Veranstalter.

DAS FEST Line-Up 2021

Neue Acts bekanntgegeben

Um die Vorfreude auf 2021 noch einmal zu steigern, wurden jetzt weitere Topacts der Hauptbühne bekannt gegeben: „Samstagsheadliner für 2021 ist die Berliner Partymaschine SDP. Dazu gesellt sich Alice Merton mit ihren Welthits im Gepäck. Am Freitag erwarten wir die Indie-Überflieger Giant Rooks zum großen DAS FESTOpening.“

Außerdem dabei: Megaloh, Chefboss und die Locals The Black Passage, Neeki und Die Stühle. Special Guest und CoHeadliner bleiben aber noch eine Weile ein Geheimnis.

Breites angekündigte Acts

1. Passenger ist am Start

Er war mit Ed Sheeran auf Tour, spielte lange an jeder Straßenecke seine Musik und veröffentlichte 2012 schließlich Let Her Go. Dieser Song machte Mike Rosenberg aka Passenger weltberühmt. Jetzt hat es das Fest-Team geschafft, ihn nach Karlsruhe zu holen. Am 26. Juli feiern wir mit Passenger den Abschluss von drei grandiosen Festivaltagen!

2. Das Joris-Revival

2015 stand Joris schon einmal mit seinem Debütalbum „Hoffnungslos Hoffnungsvoll“ auf der Fest-Bühne. Und weil's soooo schön war, kommt er 2020 wieder. Mit dabei: sein neues Album „Schrei es raus“ und mit Sicherheit viele Karlsruher Fest-Fans, die mit ihm zusammen Herz über Kopf den Mount Klotz stürmen werden.

2015 feierte er seinen großen Durchbruch und wir durften @jorismusik noch als Newcomer bei DAS FEST begrüßen! 2020 wiederholt sich die Geschichte! ❤ Erinnert ihr euch noch an "den" FEST-Moment 2015? . . #dasfestkarlsruhe #dasfest #karlsruhe #mountklotz #festival #festivalliebe #joris #tobecontinued dasfestkarlsruhe, Instagram , 15.2.2020, 11:47 Uhr

3. Revolverheld sind das Eröffnungshighlight

Auch die Hamburger Jungs von Revolverheld waren schon einmal beim Fest dabei, allerdings eher zufällig. Spontan ersetzten sie einen ausgefallenen Künstler und konnte so schon ihre Premiere in Karlsruhe feiern. 12 Jahre später wollen sie und wir das wiederholen! Als eine der ersten Künstler starten sie mit euch freitags ins Festival und tanzen mindestens so wild wie beim ersten Mal...