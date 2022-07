Karlsruhe feiert Das Fest – am Donnerstag startet das Festival rund um den Mount Klotz unter anderem mit dem Headliner Seeed!

Schon Stunden bevor es überhaupt los geht formiert sich ein Grüppchen auf dem legendäre Mount Klotz in Karlsruhe: die Hügelhelden. Das sind über 60 Frauen, Männer und Kinder. Sie sind schon das 36. Mal mit dabei – einige von ihnen waren schon als Kinder bei Das Fest mit dabei. Vor mehr als 20 Jahren dachten sich die Hügelhelden dann: Warum nicht einfach 40 Stühle mitbringen, und die auf dem Hügel platzieren und von da aus Das Fest genießen. Die Stühle sind selbstverständlich auch entsprechend für die Schräge präpariert: Die hinteren Beine wurden einfach abgesägt.

Lotte, Alice Merton und Seeed: Der Donnerstag bei Das Fest

Lotte eröffnet Das Fest in Karlsruhe – und grüßt auf der Bühne die Mutter von Max Giesinger im Publikum. Headliner Seeed sorgen am Donnerstagabend für Stimmung bei Das Fest. Die Bühnen-Highlights vom Donnerstag findet ihr in unserer Bildergalerie:

So hat Alice Merton ihre Bühnenangst besiegt

Alice Merton hatte früher eine große Angst vor der Bühne – wie sie das Problem gelöst hat verrät sie im Interview mit dem SWR3 Festivalradio:

Was Lotte bei ihrem Auftritt am meisten beeindruckt hat erzählt sie SWR3-Moderatorin Sabrina Kemmer im SWR3 Festivalradio:

Headliner Seeed brachte den Mount Klotz am Donnerstag zum Beben! SWR3-Musikmann Matthias Kugler hat für euch den Konzertcheck gemacht:

