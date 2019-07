Ihr seid DAS FEST

Gänsehautgefühl bei den Musikern, die vor dem Mount Klotz spielen. So ein Anblick gibt es nur hier, bei DAS FEST in Karlsruhe. Was das Festival sonst noch so besonders macht, könnt ihr euch in unserem Aftermovie anschauen:

Fan-Traum geht in Erfüllung

Das hätte sich Max wohl nicht erträumen lassen: Beim Max-Giesinger-Konzert hält er ein Plakat nach oben auf dem steht: „Darf ich mit Dir das Lied 'Wenn Ich Leiser Bin' spielen?“ und einige Minuten später steht er auch schon oben auf der Bühne und begleitet den anderen Max einen Song lang am Klavier – und wie…

Der Berg glüht

Immer wieder unglaublich schön anzugucken: Wenn alle ihre Handys zücken, die Taschenlampe anmachen und den Mount Klotz zum Leuchten bringen.

Niko Neithardt / SWR3

SWR3-Moderatorin Daniela Hilpp vor dem beeindruckenden Lichtermeer.

Flamingo-Ride

Es wurden schon Schlauchboote durch die Massen gehievt, Künstler, und 2019 gab es das erste Flamingo-Race beim FEST und zwar beim Auftritt der Band Querbeat. Was für ein Abriss.

DAS FEST ist Familie

Gentleman besucht bei seinem Auftritt die Besucher der Behindertenbühne. So schön.

Der Berg tanzt

Was für ein Anblick. Es sieht einfach unfassbar gut aus, wenn sich der komplette Mount Klotz im Rhythmus der Musik bewegt. Die Jungs von Querbeat machen fleißig mit. Und jetzt alle: Links, rechts, links, rechts,…

DAS FEST von oben

Einfach nur wow sind die Luftaufnahmen vom Hügelgelände mit Blick auf die Hauptbühne. Ein friedliches Menschenmeer, das zur Musik feiert. Unglaublich schön.

Niko Neithardt / SWR3

Eure Postings vom FEST

Wir sammeln die schönsten Postings und Videos von euch während der Festival-Tage ein. Gute Laune, glückliche Gesichter, ihr macht DAS FEST einfach schön. Hier ist euer digitaler Laufsteg: