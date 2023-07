Rea Garvey kam bei Das Fest auf die Bühne, hat einmal laut „Karlsruhe“ ins Mikro geschrien & schon gewonnen: Seine schönsten 5 Ansagen, die ins Herz gehen, gibts hier für euch!

5 Bühnenansagen von Rea Garvey, die ins Herz gehen!

Rea Garvey hat das Publikum bei Das Fest am Donnerstagabend verzaubert! „ Er hat einfach Lust darauf, in Karlsruhe live zu spielen “, sagt SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler. Besonders waren seine Bühnenansagen. Im Konzertcheck sagt Matthias Kugler: „ Was ich an ihm besonders schätze: Er zeigt Haltung. Auch bei gesellschaftlichen Themen. “

In unserer Insta-Story Highlights von Das Fest anschauen!

1. Liebe siegt immer!

Direkt zu Beginn seines Konzerts bei Das Fest hat Rea ein Statement rausgehauen: „ Die Bösen sind ein bisschen zu stark zur Zeit, aber wir hier sind trotzdem viel stärker. “ Der Grund: Liebe!

2. Die Jugend von heute rockt!

Etwas ernster wird es in einer Bühnenansage von Rea Garvey, bei der er von seiner 17-jährigen Tochter spricht. Die Jugend von heute sei unsere Rettung. „ Es ist so viel Mist und ihr müsst das lösen. Da ist so viel Druck. Und wir sind aufgewachsen und haben uns nicht darum gekümmert. “ Er merke selbst, wie engagiert die Generation seiner Tochter ist und die Welt zu einem besseren Ort machen will. Das ist eine große Aufgabe!

3. Liebeserklärung an seine Frau

Rea Garvey hat eine Konstante in seinem Leben: seine Frau. Und in Karlsruhe vor dem Hit Supergirl drückt er auf besondere Weise seine Liebe zu ihr aus: „ In 15 Jahren ist so viel passiert, aber ich habe immer noch das gleiche Supergirl. “

4. Karlsruhe ist soooo schön!

Und klar: Rea Garvey feiert einfach auch, dass er endlich wieder in Karlsruhe spielen darf. Er wundert sich nur über eine Sache:

Ihr habt irgendwas im Wasser hier, nur schöne Menschen die die ganze Zeit lachen, was habt ihr genommen? Ich muss nach Karlsruhe ziehen!

5. Liebe ist etwas ganz Besonderes!