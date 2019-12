In unserer Instastory kannst du das Konzert noch einmal miterleben!

1. Wannsee – die Toten Hosen spielen Spontansong für den 4-jährigen Henry

Der 4-jährige Henry ist riesengroßer Toten-Hosen-Fan, erzählt seine Mutter, die Tickets für das SWR3-Konzert mit den Toten Hosen gewonnen hat. Er singe da immer ganz laut mit und sei total begeistert – sein absoluter Lieblingssong sei Wannsee. Und natürlich spielen das die Toten Hosen dann ganz spontan: wie schön!

2. Campino steigt auf die Kirchenbänke ins Publikum

Bei Wünsch dir was steigt Campino von der Bühne, geht erstmal in den Mittelgang und singt zwischen den Kirchenbänken – und dann springt er tatsächlich ins Publikum. So ein bisschen Crowd-Surfing in der Kirche, das dürfte auch für ihn eine besondere und einzigartige Erfahrung gewesen sein. Zurück auf der Bühne erklärt Campino, er wollte schon immer mal auf eine Kirchenbank steigen.

SWR3/Niko Neithardt

3. Frage ohne Antwort: Was macht der Ring da an deinem Finger?

Alles sei erlaubt, sagte Campino zur Eröffnung des Konzerts in Speyer, bei dem es eben nicht ausschließlich Musik geben sollte, sondern eine möglichst entspannte Gesprächsatmosphäre mit den Fans. Gleich am Anfang, als allererste Frage kam dann aber etwas, das Campino total in Verlegenheit gebracht hat. Was der Ring zu bedeuten habe, der an seinem linken Finger zu sehen sei, fragt eine SWR3-Hörerin zur Eröffnung der Gesprächsrunde.

„Ich bin eines Morgens aufgewacht und plötzlich hatte ich das Ding da an... Dann hatte ich Respekt, den auszuziehen – wer weiß, was dann passiert... ähm nächste Frage vielleicht“, ist die Reaktion von Campino. Am Ende gab es keine richtige Antwort. Dafür viel Gelächter und gute Unterhaltung im Publikum.

4. Krasse Toten-Hosen-Fans: Ein Autogramm soll zum Tattoo werden

Zugegeben, das gibt es immer wieder, aber es ist einfach immer wieder krass: Das Bein des SWR3-Höerers, der beim Toten-Hosen-Konzert mit uns gefeiert hat, möchte sich ein Autogramm von Campino nachstechen lassen. Aus dem Edding soll also eine echtes Tattoo werden. Vermutlich sogar noch heute Nacht!?

5. Die Toten Hosen spielen Paradies in der Gedächtniskirche in Speyer

Als wir die Aktion Ein Abend mit den Toten Hosen, aber ohne Storm bei SWR3 gestartet und Tickets verlost haben, haben viele Fans schon gefragt, ob der Song Paradies denn dort auch gespielt werden dürfe – weil der Text eher religions- und kirchenkritisch ist. Die Toten Hosen haben am Samstagabend bewiesen: Ja, der darf gespielt werden. Das liegt vor allem auch daran, dass die Band inklusive solcher Songs in der Gedächtniskirche in Speyer absolut Willkommen war. Auch der Dekan war beim Konzert dabei. Eine tolle Location, eine aufgeschlossene Gemeinde und ein grandioses Konzert für ganz SWR3Land – denn auch an den Radios konnten alle SWR3-Hörer live mitfeiern.