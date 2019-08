Wasen oder Wurstmarkt?

Wo wollt ihr feiern? In Bad Dürkheim oder in Bad Cannstatt? Tourist Info Bad Dürkheim / Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co.KG

Ihr müsst euch entscheiden: Wollt ihr zum Dürkheimer Wurstmarkt – das größte Weinfest der Welt mit jährlich mehr als einer halben Million Besucher, über 300 verschiedenen Wein- und Sektsorten und den traditionellen Schubkarchständen? Oder habt ihr mehr Lust auf den Cannstatter Wasen – das zweitgrößte Volksfest der Welt – mit seinen vielen Fahrgeschäften, dem Geruch gebrannter Mandeln und legendären Festzelt-Partys? Mit etwas Glück schicken wir euer Team auf einen einmaligen Betriebsausflug eurer Wahl.

Alle Infos zum Betriebsausflug

Am 16. September geht es für die Gewinner auf den Dürkheimer Wurstmarkt, am 28. September könntet ihr mit eurem Team auf den Wasen feiern!

Insgesamt sechs Busse bringen euch zu den Festen. Pro Tag werden die Plätze in einem Bus verlost. Das sind die Abfahrtsorte:

Busse zum Wasen um 9.30 Uhr ab Mainz, Freiburg oder Konstanz

Busse zum Wurstmarkt um 9.30 Uhr ab Freiburg, Stuttgart, Koblenz

Hier geht's zu den Teilnahmebedingungen

So geht's

Um bei dem einmaligen Betriebsausflug dabei zu sein, füllt das Formular für euer Team aus. Anschließend einfach nur aufmerksam SWR3 hören. Zwischen dem 2. und 7. September werden ab 7.20 Uhr – außer am Samstag ab 8.20 Uhr – täglich die Anzahl der freien Plätze im jeweiligen leeren Bus verkündet. Merkt euch diese Anzahl und wenn euer Telefon klingelt, sitzt ihr bei der richtigen Antwort in dem von euch gewählten Bus Richtung Bad Dürkheim oder Bad Cannstatt. Die Platz-Anzahl verringert sich dann um die Zahl der Mitarbeiter, die gewonnen haben. Wer aufmerksam zuhört, hat in der nächsten Runde die Chance zu gewinnen. Denn im Laufe des Tages wollen wir vom nächsten Team wissen, wie viele Plätze dann noch frei sind. Wenn alle Plätze belegt sind, ist das Spiel an diesem Tag beendet.

Wir wünschen euch viel Glück!

Trage deine Daten in dieses Formular ein!