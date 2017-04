Wenn Starkoch Johann Lafer am 1. Mai ab 13 Uhr bereits zum 15. Mal das Grillzepter bei SWR3 schwingt, dann muss er natürlich auch dieses Mal nicht alleine schnippeln und brutzeln: Gold-Turner Fabian tauscht Reck gegen Grillzange und ist als prominenter Grill-Assistent bei der SWR3 Grillparty mit dabei! Denn auch in der Küche ist Fabian Hambüchen ehrgeizig:

„Ich koche regelmäßig bei uns daheim und da möchte ich auch, dass es perfekt ist. Es ist nicht so, dass ich das dann so Larifari mache und mal gucke, was dabei raus kommt, sondern es muss dann schon sehr gut sortiert sein.“

Turnen in Perfektion – so kennen wir Fabian Hambüchen. Gut, normalerweise eher nicht im feinen Anzug, sondern… Detlef Schneider, JOOP!

Hilfe von seiner Freundin nimmt der Kunstturner ungern an:

„Ich mach' dann mein Ding, brauch' meine Ruhe und möchte, dass es gut wird. Und so werde ich das Grillen auch angehen. Und wenn ich dann neben so einem Profi wie Johann Lafer stehe, will ich natürlich auch keinen Fehler machen. Aber trotzdem denke ich, dass es eine lustige Nummer wird. Ich grille ja auch total gerne – das wird ein riesiger Spaß!“

Keine Befindlichkeiten beim Essen

Was genau es an der Grillparty zu essen gibt, verrät Johann Lafer zwar erst kurz vor der SWR3 Grillparty. Fabian Hambüchen freut sich aber schon, egal was es gibt. Er bezeichnet sich selbst als Allesfresser:

„Dadurch, dass ich auch so viel unterwegs war die ganzen Jahre, in so vielen verschiedenen Ländern – sei es in Japan oder auch in osteuropäischen Ländern –, wo du manchmal einfach nur froh warst, überhaupt was Gescheites auf dem Teller zu haben, da musst du Befindlichkeiten ablegen.“

„Die Vorfreude ist auf jeden Fall groß – und der Hunger auch. Ich freue mich riesig, von einem Fachmann auch mal zu lernen, was das Grillen angeht“

Schlemmen und trotzdem eine gute Figur machen? Geht!

