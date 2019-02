Korallenstrände warten auf dich!

Mit SWR3 verbringst du die ersten Nächte einer unvergesslichen Reise in Hongkong – und wenn du das Gefühl hast, die Stadt hat dich aufgesogen, reisen wir gemeinsam weiter nach Taiwan. Dort erwartet dich das absolute Kontrastprogramm zur Großstadt: Durchatmen ist angesagt an traumhaft schönen Stränden, die es in dieser Form wirklich nicht oft zu sehen gibt. Denn statt normaler Felsen ragen Korallen in den Himmel, die übrig geblieben sind aus einer Zeit, in der die Landschaft noch komplett unter Wasser lag.

Vorsicht, Schlangen! Dieses Schild steht im Kenting National Park. Reiseleiter Luoke Chen sagte, es sei sehr unwahrscheinlich, dass wir auf Schlangen treffen – sie hätten eigentlich mehr Angst vor dem Menschen als umgekehrt. Das wollen wir mal glauben... SWR3

Unser Tipp für den perfekten Blick auf's Meer: Longpan im Kenting National Park. Der rote Sand bildet einen krassen Kontrast zum blauen Wasser. Wer dort Fotos macht, bekommt vielleicht sogar einen gratis Windkanal, denn dort oben kommt oft ein heftiger Wind vom Meer her an Land gefegt.

Tai Chi am Strand – in der Filmkulisse von Life Of Pi

Einer der Strände in Taiwan hat es auch schon zum Filmset gebracht: Der oscarprämierte Film Life of Pi wurde am Bai Sha Wan Beach im Kenting National Park gedreht. Am Rand des Strands sitzt auch der Tiger, der eine Schlüsselrolle in dem Film gespielt hat.

Wer will, hat hier auch die perfekte Location, um Tai Chi auszuprobieren. Als ehemalige Kampfkunst wird Tai Chi heute gerne zur Entspannung und als gesundheitsfördernde Meditation betrieben. Und eigentlich ist der Strand der perfekte Ort dafür: Denn wo Land und Wasser aufeinander treffen, sind Yin und Yang perfekt im Einklang. Tai-Chi-Lehrer Luoke Chen erklärt uns, worauf es ankommt: Man muss loslassen! Klingt so einfach. Er macht uns eine Übung vor. Hinter uns starten Motorboote ins Meer, die Flut kommt und das Wasser platscht mehr und mehr um seine Füße – Luoke Chen lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen und zeigt uns, was er damit sein, loszulassen und ganz bei sich zu bleiben. Eine Lektion, die vielen von uns im stressigen Alltag helfen kann, um mit Stress und Anspannung besser umzugehen, davon ist er überzeugt.

Einmal im Leben Tarzan spielen: check!

Der Kenting National Park, wo unsere Gewinner unterwegs sein werden, umfasst übrigens die südliche Spitze Taiwans und deckt auch eine sehr vielfältige Landschaft ab. Neben Stränden gibt es auch Höhlen und Wälder zu entdecken, beispielsweise in der Kenting Forest Recreation Area. Ein absoluter Ausflugstipps für Hiking- und Natur-Freunde. Wer ein bisschen Geduld mitbringt, sieht dort auch Affen oder Schlangen in freier Wildbahn. Auf jeden Fall aber gibt es knorzige Urwald-Bäume und Lianen – wer Lust hat, einmal im Leben Tarzan zu spielen, der ist hier genau richtig. Vorwarnung: An Lianen zu klettern ist nicht so einfach, wie es aussieht und das vermutlich härteste Outdoor-Workout, das du machen kannst.

Ganz grundsätzlich ist Taiwan ein Magnet für Freiluft-Sportler: Es gibt eine ganze Menge Berge, auch einige über 3.000 Meter. Der höchste ist der Jadeberg (auf Chinesisch: Yù Shān). Er liegt 3.952 Meter über dem Meeresspiegel. Fahrradfahren und Wandern sind daher beliebte Sportarten.

Buddhas Berg, Weisheit und Liebe im Buddhismus

Wer in Taiwan unterwegs ist, kommt auch an den Tempeln nicht vorbei. In vielen Städten stehen kleine, bunte Tempel – ein besonderes Highlight ist aber der Fo Guang Shan bei Koahsiung: Das ist das größte buddhistische Kloster Taiwans, gelegen auf einem Berg – Buddhas Berg des Lichts. Neben einer überdimensionalen Buddha-Statue gibt es hier auch eine Glocke, die jeder dreimal schlagen darf. Der erste Schlag ist für den Familienfrieden, der zweite für die Gesundheit und der dritte für die Weisheit, so erklärt man uns. Besonders wichtig ist der Schlag für die Weisheit. Was interessant ist: Weisheit bedeutet hier nicht nur Klugheit, also was man im Kopf hat. Sondern auch Liebe, den Willen zu einem guten Umgang miteinander. Gemeinschaft wird großgeschrieben und das gemeinsame Wohl über das des Einzelnen gestellt.

Das größte buddhistische Kloster in der Nähe von Kaohsiung. Ein Erlebnis auch für Leute, die mit Religion nicht so viel am Hut haben. SWR3

Gastfreundschaft und ein Lächeln für Taiwan

Vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund, warum die Menschen hier in Taiwan so freundlich, gelassen und entspannt wirken. Selbst auf vollen Straßen drängt sich kaum jemand mit Ellenbogen durch die Menschenmenge. Als Besucher fühlt man sich leicht wohl und genießt die Gastfreundschaft. Es ist zwar nicht wie in Hongkong, dass jeder Englisch spricht, aber mit einem Lächeln klappt die Verständigung auch hier.

Die Menschen sind sehr freundlich in Taiwan. Wenn ein Tourist den Weg sucht, dann helfen sie. Sie lassen sogar ihre Arbeit liegen und bringen dich persönlich dorthin. Luoke Chen

„Es ist sehr spannend,“ sagt Stefan. Er kommt aus Freiburg, lebt mittlerweile in Singapur und ist mit seiner Familie im Urlaub in Taiwan, als wir ihn treffen. „Wir können leider kein Chinesisch, aber man kann sich mit Händen und Füßen hier unterhalten.“ Sprachbarrieren sind also kein Grund, nicht ins Gespräch zu kommen.

Muschel-Sammelaktion am Bai Sha Wan Beach. SWR3

Das Leben spielt in der Nacht – jedenfalls bis 21 Uhr

Eine tolle Möglichkeit mit den Menschen von hier zu reden, ergibt sich in Kenting auf einem Nachtmarkt, dem Kenting Road Night Market. Gefühlt ist hier die ganze Jugend auf der Straße, wieder bunte Leuchtschilder und Souvenirläden – aber alles wirkt sehr authentisch. Es sind kaum Touristen zu sehen, da gehen wirklich die Menschen hin, die hier leben. Und auch für die gibt es skurrile Attraktionen, wie einen Mann mit Kapitänsmütze, der mit einem Reh in der Innenstadt spazieren geht oder überdimensionale Einhorn- und Flamingo-Schwimmtiere neben einer Bar. Aber: Ab 21 Uhr wird abgebaut und um 22 Uhr ist dann auch spätestens wirklich Schluss. Ein bisschen wie beim Oktoberfest.

Rehe sind hier etwas Besonderes – in Kenting waren sie schon fast ausgerottet. Nun hat man sie wieder ausgewildert. Ob das Tier nicht lieber im Wald wäre statt als Attraktion in der Fußgängerzone... fragt man wohl besser nicht. SWR3

Mal probieren: Meeresschnecken und Fischhaut

Wer sich ein bisschen ranhält und früh genug kommt, kann hier auch viele traditionelle Speisen testen. Schnecken, viel Fisch und Meeresfrüchte – die Auswahl ist riesig und wer neugierig auf neue Geschmacksrichtungen ist, kann insbesondere an den Gewürzen richtig Spaß haben. Wir haben in einem lokalen Sea-Food-Restaurant auch mal ein paar krasse Spezialitäten getestet.