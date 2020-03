Max Giesinger, Lotte oder Joris spielen im April an eurer Schule – exklusiv für euch, eure Mitschüler und Lehrer! Tragt euch jetzt ins Gewinnspielformular ein und mit ein bisschen Glück erlebt ihr dann schon bald den besten Schultag eures Lebens.

Das sind die Künstler

Joris

Klaus Sahm

Gewinnspieltag 16.03.2020

HOME In Bremen geboren, in Bielefeld aufgewachsen und in SWR3Land trotzdem irgendwie zu Hause: An der Popakademie in Mannheim hat Joris studiert, seine Band gefunden und seinen eigenen Stil entwickelt.

SOUND Er kann alles von der Ballade bis zum rockigeren Gitarrensound! In Deutsch-Pop mit klugen Texten verpackt er Liebeskummer, Leidenschaft, Weltschmerz und Sehnsucht.

ON STAGE Lässig in Jeans und T-Shirt hängt er sich energiegeladen in jeden Song! Zusammen mit seiner Band lebt er die Musik und lässt die Energie ins Publikum strömen.

SONGS Mit Herz über Kopf hat Joris 2015 seinen ersten Hit gelandet, mit den Songs Bis ans Ende der Welt, Signal, Glück auf und Du ist Joris’ Stimme weiterhin im Radio zu hören.

Lotte

Christoph Köstlin

Gewinnspieltag 18.03.2020

HOME Aufgewachsen ist Lotte in Ravensburg, aber zurzeit wohnt sie in Berlin.

STYLE Auf emotionale und oft auch melancholische Art verzaubert Lotte mit ihren selbst geschriebenen deutschen Pop-Songs, die durchaus philosophische Themen behandeln. Das neue Album Glück bewegt sich allerdings mehr in Richtung Optimismus und möchte weg von zu verkopften Liedern.

SONGS Angefangen mit ihrer Debütsingle Auf beiden Beinen 2017, kam der endgültige Durchbruch dann 2019 mit Schau mich nicht so an. Den aktuellen Hit Auf das, was da noch kommt singt sie zusammen mit Max Giesinger.

ON STAGE 2017 war Lotte schon beim SWR3 New Pop Festival dabei und hat ihren Song Pauken performt. Ein gutes Konzert ist für sie ruhig und melancholisch – aber es muss auch Lust auf Tanzen machen.

So schön spielt Lotte Geige im Plattenbau

Max Giesinger

SWR3 / Niko Neithardt

Gewinnspieltag 20.03.2020

HOME Max Giesinger ist gebürtiger „Badner“. Er kommt aus Waldbronn im Landkreis Karlsruhe.

STYLE Meist begleitet von Gitarrenspiel singt Max Giesinger deutschsprachige Popsongs. Und das über seine persönlichen Erfahrungen zu Themen wie Reisen, Altern und das Leben.

SONGS Mit 80 Millionen gelang ihm 2016 der große Durchbruch – darauf folgten 2017 und 2018 Hits wie Nicht so schnell und Legenden. Aktuell singt er zusammen mit Lotte das Duett Auf das, was da noch kommt.

ON STAGE 2011 wurde Max als Kandidat bei The Voice of Germany bekannt. Seither stand er schon auf zahlreichen Bühnen in ganz Deutschland. So auch 2017 beim SWR3 New Pop Festival, wo er im Casino in Baden-Baden performte. Er sorgt vor allem live mit seiner gefühlvollen Stimme für viele Gänsehautmomente.

So gewinnt ihr

Tragt euch bis 17 Uhr am Tag vor dem jeweiligen Gewinnspieltag ins Formular unten ein. Mit etwas Glück rufen wir euch zurück und ihr tretet im Radio stellvertretend für eure Schule an. Die Aufgabe dann: Erkennt in unserem Rätsel so viele SWR3-Hits wie möglich! Die Schule, die am Ende des Tages die meisten Hits erkannt hat, gewinnt ein exklusives Schulkonzert mit einem der drei Künstler.

Bevor ihr euch ins Formular eintragt: Geht bitte unbedingt mit eurem Schulleiter die Checkliste und die Teilnahmebedingungen durch!

Gewinnformular

