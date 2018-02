Was ein Konzert von Louane ausmacht, ist vor allem ihre Stimme. Dieser leicht raue und doch sanfte Klang ist unverkennbar Louane. Live profitiert die Sängerin auch von ihrer Schauspielerfahrung, denn sie geht locker und spielerisch mit ihrem Publikum um. Mit ihrer Art gewinnt sie schnell die Herzen der Fans. Neben ihren Hits wie Avenir sorgt Louane vielleicht auch für Überraschungen im Konzert, zum Beispiel mit einem Coversong. Bei ihrem letztem Besuch bei SWR3 hat sie alleine auf ihrer Ukulele Yellow von Coldplay gespielt:

Mama, Papa und die Musik

Louane hat mit ihren 21 Jahren schon schwere Schicksalsschläge einstecken müssen. Im Alter von 16 Jahren verlor sie ihren Vater während der Aufnahmen der französischen Ausgabe von „The Voice“. Im Halbfinale sang sie ihm zu Ehren Imagine von John Lennon. Nur ein Jahr später verlor Louane auch noch ihre Mutter durch eine schwere Krankheit. Danach lebte sie mit ihren vier Schwestern und ihrem Bruder alleine. Dieses Thema hat sie lange nicht thematisiert, doch auf Louanes zweitem Album ist das Lied „Si t'étais là“. Darin verarbeitet sie den Verlust ihrer Eltern, redet mit ihnen und fragt immer wieder: „Was würdest du sagen, wenn du da wärst?“ Vor allem die leisen und nachdenklichen Lieder prägen solche exklusiven Konzerte mit nur 50 Zuschauern und sind die Momente, die einem in Erinnerung bleiben.

Louane, das Multitalent

Neben ihrer Muttersprache Französisch, spricht sie auch Englisch und Spanisch – nur Deutsch kann sie noch nicht sooo gut. Den einzigen Satz, den sie in der Schule konnte, war: „Ich bin eine Wurst“. Heute kann Louane mehr als „ich bin eine Wurst“ sagen, zum Beispiel so poetische Dinge wie: „Ich werde wach, ich denk an dich, mitten in der Nacht denk an dich, die Sonne lacht ich denk an dich“… diese Zeilen singt Louane in der deutschen Version ihres Hits On état beau. Das ist ein Dankeschön an ihre deutschen Fans, denn neben Frankreich hat Louane besonders in SWR3Land viele Fans.

Nicht ohne meine Gitarre: Louane beim New Pop Festival 2016

So könnt ihr dabei sein

