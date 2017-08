In die Berge oder lieber ans Meer? Wenn ihr auch zu denen gehört, die sich bei der Urlaubsplanung schlecht entscheiden können, kommt mit uns nach Korsika! Wo sonst auf der Welt kann man im türkisfarbenen Meer baden und gleichzeitig auf schneebedeckte Berge schauen?

So schön ist Korsika!

Meer, Gebirge, Wandern & Schlemmen – Das könnt ihr erleben

Nach der Landung in Calvi, im Nordwesten der Insel, geht’s zuerst in die Berge nach Sant Antonino – ein mittelalterliches Bergdorf, von dem ihr eine atemberaubende 360-Grad-Sicht auf Meer und Berge genießen könnt. Unterwegs mit der korsischen Schmalspurbahn entlang der Küste werdet ihr einen traumhaften Sandstrand nach dem anderen erblicken. Beim geführten Klippen-Hike mischen sich Meeresluft und Kräuterduft – ihr lernt die „Macchia“, die korsische Pflanzenwelt kennen.

Freut euch auf einen exklusiven Unplugged-Gig mit Jan Josef Liefers und zwei Musikern seiner Band Radio Doria! Imago/Hoffmann

Klar, dass ihr euch bei dem Trip mit uns auch einmal quer durch die korsische Küche futtern und trinken könnt. Auf euch wartet nicht nur ein Spezialitäten-Picknick am Strand, sondern auch ein Besuch auf einem Weingut.

Last but not least habt ihr die Chance, Schauspielstar und Musiker Jan-Josef Liefers in kleinem feinem Rahmen zu erleben. Für seinen exklusiven Unplugged-Gig haben wir eine Strandbar in Algajola reserviert, fünf Gehminuten von eurem Hotel entfernt.

Das ganze Gewinner-Programm in Bildern

So gewinnt ihr: Vom 4. bis zum 8. September die SWR3 Morningshow hören und zwischen 5 und 9 Uhr stündlich eine Reise nach Korsika gewinnen! Und so geht’s: Jede Stunde erzählt euch Jan Josef Liefers eine kleine Geschichte über Korsika. Zu jeder Geschichte gibt es eine Frage. Wenn ihr die Antwort wisst, ruft uns an und sprecht sie auf unseren Anrufbeantworter. Wir losen unter den richtigen Antworten aus und rufen euch zurück! SWR3-GEWINNSPIEL-HOTLINE: 01802 – 929 100 (nur 6 Cent aus dem deutschen Festnetz, mobil maximal 42 Cent/Minute) Bitte lest euch vorher die Teilnahmebedingungen durch.

Eure Online-Gewinnchance ab sofort: Das Jan-Josef-Liefers-Quiz

Video: Korsika von seiner schönsten Seite