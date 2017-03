Anne Gesthuysen und Frank Plasberg. Das Erste

Bewerbt euch! Tragt eure Daten in das Formular ein und schreibt uns auch kurz, warum gerade ihr beide das Journalisten-Paar schlagen könnt.

Das erwartet euch:

Wir losen unter allen geeigneten Teilnehmern ein Paar aus, das am 16. Mai bei der Aufzeichnung in Köln dabei ist. Die An- und Abreise mit der Bahn ist inklusive. Ihr müsst am Aufzeichnungstag am Nachmittag in Köln sein. Die Aufzeichnung geht bis in die Abendstunden, anschließend übernachtet ihr kostenlos in Köln. Am nächsten Tag reist ihr gemütlich zurück – mit Glück bis zu 10.000 Euro reicher. Ausgestrahlt wird die Sendung übrigens am 14. Juni. Viel Erfolg! Lest euch vorher bitte unsere Teilnahmebedingungen durch.

Alle Infos zum Paarduell findet ihr hier!

Tragt eure Daten in dieses Formular ein!

Name E-Mail PLZ Wohnort Telefon Geburtsdatum Mit wem trittst du an und warum solltet ihr als Paar dabei sein? Habt ihr ein Foto von euch? SWR3 darf mich kontaktieren (sonst ist es nicht möglich, dich zurückzurufen oder dich anzumailen). Ich stimme den Teilnahmebedingungen zu. Bewerbung abschicken