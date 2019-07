Bei der SWR3 Eis-Challenge spielen die coolsten Firmen in SWR3Land um den Eis-Truck. Egal ob Autozulieferer, Stadtverwaltung oder Software-Entwickler – das beste Team gewinnt und dann heißt es in der nächsten Mittagspause: Eis für alle! Und zwar nicht nur für die Mitarbeiter der Gewinner-Firma, sondern für ALLE, die hinkommen.

So holt ihr euch den Eis-Truck

Meldet euch über das Teilnahme-Formular auf dieser Seite an. Schreibt uns eine kurze Begründung, warum ausgerechnet ihr und eure Firma eine Abkühlung und den Besuch von SWR3 dringend nötig habt! Ihr braucht dann nur ein bisschen Glück und schon seid ihr im Spiel.

Dieses Eis verteilen wir in diesem Jahr bei der SWR3-Eis-Challenge. Edeka

Schlagt ihr die Konkurrenz bei eurer Challenge?

Von 26. Juli bis 8. August wird immer wochentags stündlich zwischen 14 und 17 Uhr in SWR3 gezockt: Ihr tretet zusammen mit euren Kollegen gegen zwei andere Mitbewerber an und müsst Wissensfragen und Rätsel in ganz unterschiedlichen Kategorien lösen.

Vernetzt euch für die Eis-Challenge!

Die Aufgaben sind knifflig. Nutzt alles, was ihr habt! Es spielt zwar nur eine/r live im Radio, aber jeder darf helfen – direkt neben euch, am Telefon im anderen Büro oder im Netz via Facebook, WhatsApp, Instagram und was euch sonst noch einfällt.

Habt ihr es geschafft, die Konkurrenz zu schlagen? Klasse! Der SWR3-Eis-Truck kommt dann schon am nächsten Arbeitstag vorbei und beschert euch eine unvergessliche Mittagspause. Und das nicht nur für euch, es darf JEDER kommen! Sabrina Kemmer, Constantin Zöller und die ganze Crew von SWR3 freuen sich schon auf euch!

Nichts verpassen: In der SWR3-Fangruppe bei Facebook kann jeder seine Antworten, die er gehört hat, posten. Und dort verraten wir auch, wo der Eis-Truck wann vorbeikommt. Also, schnell beitreten, wenn ihr noch nicht drin seid!

Ja, ich möchte mich für den Eis-Truck anmelden!

Bitte trag dich ins Formular ein

Der Eis-Truck bei euch – so schön war die Eis-Challenge im vergangenen Jahr

Die Teams haben gerätselt und gekämpft, was das Zeug hält, damit der SWR3 Eis-Truck zur Mittagspause die Erfrischung vorbeibringt. Und alle haben was davon! Wir haben euch ein paar Fotos von der Eis-Challenge 2018 rausgesucht.