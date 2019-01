Regina Halmich: „Ich bin fitter als ganz SWR3Land.“

Regina Halmich, die mehrfache Boxweltmeisterin im Fliegengewicht, bringt auf jeden Fall ordentlich Power, viel Motivation und die richtige Portion Schlagkraft mit ins SWR3 Fitness-Duell. Aber genau da dürft ihr zeigen: Wir können dich schlagen! Ihr seid fit und habt Lust auf eine sportliche Herausforderung? Dann meldet euch jetzt an zum SWR3 Fitness-Duell und vertretet mit etwas Glück ganz SWR3Land!

Lernt eure Gegnerin kennen!

Wie läuft das SWR3 Fitness-Duell genau?

Schritt 1: Die Anmeldung

Wir suchen fünf Kandidaten, die ihre Fitness unter Beweis stellen und SWR3Land vertreten! Fit, motiviert und bereit gegen Regina Halmich anzutreten? Dann jetzt anmelden. Oder den besten Freund, der fit ist, oder die Arbeitskollegin, die Nachbarin oder den Sportlehrer dazu auffordern!

Schritt 2: Das Voting!

Nach einer Vorauswahl stellen wir die möglichen Kandidaten für das Fitness-Duell hier auf SWR3.de mit einem Steckbrief vor! Und SWR3Land stimmt ab, wer gegen Regina Halmich antreten soll! Nach dem Voting stehen dann die fünf Kandidaten fest und sind dabei beim Fitness-Duell.

Schritt 3: Die Fitness-Duell-Show!

Das SWR3 Fitness-Duell steigt am Sonntag, 10. Februar, von 14 bis 19 Uhr. In dieser Show treten die fünf Kandidaten für SWR3Land hier bei uns in Baden-Baden gegen Regina Halmich an. Jede Stunde geht es um eine andere Sport-Übung. Jede Stunde ist ein anderer Kandidat dran. Für jede gewonnene Runde gibt es Punkte. Das Beste: Die Sport-Übungen kann jeder auch zuhause mitmachen!

Auch wenn ihr mit Sport so gar nichts am Hut habt, könnt ihr dabei sein. Ihr unterstützt die Kandidaten ganz bequem von zuhause aus! Indem ihr helft, die Denksport-Aufgaben während der Show über den SWR3 Instagram-Kanal oder die SWR3-Facebookseite zu lösen. Denn: Schafft ein Kandidat die Denksport-Aufgabe – mit eurer Hilfe – bekommt er für seine Sport-Übung gegen Regina einen Vorsprung. Am Ende des Fitness-Duells steht dann fest, wer fitter ist: Regina Halmich oder SWR3Land!

Jetzt fürs SWR3 Fitness-Duell anmelden

Du kannst Regina schlagen? Dann bewirb dich jetzt! Ab dem 1.2.19 stellen wir SWR3Land die Auswahl der Kandidaten mit ihren Steckbriefen plus Foto vor – 5 davon werden dann per Voting ausgewählt und treten stellverstretend für SWR3Land am 10. Februar gegen Regina Halmich an. Bitte lies vorher die Teilnahmebedingungen.

