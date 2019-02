So unterstützt ihr die Kandidaten von zuhause aus

Diesen Sonntag (10.2.) ab 14 Uhr steigt die SWR3 Fitness-Duell-Show. Ihr habt per Voting fünf Kandidaten gewählt, die stellvertretend für SWR3Land in fünf Disziplinen gegen Regina Halmich antreten. Aber: Die Kandidaten brauchen auch am Sonntag eure Unterstützung – denn jeder Kandidat bekommt für seine Fitness-Übung die Chance, sich einen Vorsprung gegen Regina zu erspielen – bei Denksport-Aufgaben!

Die Denksport-Aufgaben sind knifflige Audio-Rätsel, die ihr im Radio und im Video-Livestream hört. Danach hat der Kandidat jeweils zehn Minuten Zeit für die Lösung. Da kommt ihr ins Spiel: Postet eure Lösungen über den SWR3 Instagram-Kanal oder die SWR3-Facebookseite. Wenn der Kandidat es schafft, die Denksport-Aufgabe zu lösen, bekommt er den Bonus. Und der entscheidet dann vielleicht darüber, wer am Ende das Fitness-Duell gewinnt: Regina Halmich oder SWR3Land. Unter allen, die mithelfen, verlosen wir 2x2 Tickets für ein Konzert von Rea Garvey.

Das sind eure Kandidaten für das SWR3 Fitness-Duell

Ellen Ellen Wohnort: Lörrach Alter: 23 Stärken: Abgeschlossenes Sportstudium an der Deutschen Sporthochschule Köln (Schwerpunkte: Fußball, Badminton, Klettern und Triathlon), viele Jahre Fußballerin (Verbandsliga), aktive Triathletin und Marathonläuferin in Vorbereitung auf den London Marathon 2019 und momentaner Nebenjob als Rettungsschwimmerin Motivationssong: Loud Luxury feat. Brando – Body Regina Halmich hat keine Chance gegen mich, weil: ich aufgrund meines gerade abgeschlossenen Sportstudiums die nötige Grundfitness in den verschiedensten Bereichen mitbringe und auch nach 42 Kilometern noch nicht müde bin. Denn im Marathon gilt wie in allen Disziplinen auch: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!

Nadine Nadine Wohnort: Bisingen Alter: 31 Stärken: Ich kann mich durchbeißen, mache Kickboxen, Freeletics und Hindernisläufe. Ich mache gern harte Sportarten. Und habe in den letzten Jahren meinen ganzen Körper umgekrempelt. Nach der Geburt meiner zwei Kinder bin ich jetzt richtig dabei – fünf Tage die Woche. Wenn ich was schaffen will, dann ziehe ich es durch! Motivationssong: Drowning Pool – Bodies Regina Halmich hat keine Chance gegen mich, weil: ich den nötigen Biss habe und die Ausdauer.

Gregor Gregor Wohnort: Kämpfelbach-Bilfingen Alter: 47 Stärken: Ein genialer Mix aus Ausdauer und Kraft! Ich bin im Triathlon Verein. Heißt: Viel schwimmen, Rad fahren und laufen. Außerdem mache ich Crossfit und fahre jeden Tag 40 km Hin und Zurück zur Arbeit. Motivationssong: ACDC – Back in Black Regina Halmich hat keine Chance gegen mich, weil: ich weiß was ich tue und bereit bin durch die Hölle zu gehen. Regina Halmich hat so viel geleistet, ich finde es spannend gegen einen Ex-Profi anzutreten.

Niclas Niclas Wohnort: Remagen Alter: 27 Stärken: Laufen nicht joggen (pro km 4 min), Liegestützen (120 am Stück) und Tennis Motivationssong: Out-Da-Way – Movin' Up Regina Halmich hat keine Chance gegen mich, weil: ich Sport seit klein auf liebe, mindestens genauso blond bin. Ich bin mit Sport aufgewachsen Fußball, Judo, Tennis, Laufen (Halbmarathon (1:25:24h) und seit zwei Jahren Marathon (3:35:38h). Ich will gegen Regina ran! Denn wann hat man schon mal die Chance sich mit einer Ex-Profiboxerin zu duellieren. Sie ist eine der stärksten Frauen, die wir in Deutschland haben. Ich bin Breitensportler, bin aber sehr fit und habe als Bäckermeister kräftige Arme. Mit SWR3 Land im Rücken läuft das schon!

Christine CC Wohnort: Stuttgart Alter: 40 Stärken: Fußball, Tischtennis oder Badminton. Ansonsten Langlauf, Joggen, Gedächtnis und Konzentration, Spaß am Spiel und Wettkampflust. Wenn ein Ball dabei ist, dann kennt meine Euphorie keine Grenzen. Motivationssong: Ellie Goulding – Burn Regina Halmich hat keine Chance gegen mich, weil: zurückrudern nicht zu meinen Lieblingssportarten zählt. Ich denke, dass ich gerade voll die Power dazu habe!



Das Voting-Ergebnis im Überblick

Regina Halmich: „Ich bin fitter als ganz SWR3Land.“

Regina Halmich, die mehrfache Boxweltmeisterin im Fliegengewicht, bringt auf jeden Fall ordentlich Power, viel Motivation und die richtige Portion Schlagkraft mit ins SWR3 Fitness-Duell. Aber genau da dürft ihr zeigen: Wir können dich schlagen!

Lernt eure Gegnerin kennen!

Wie läuft das SWR3 Fitness-Duell genau?

Schritt 1: Die Anmeldung

Wir suchen fünf Kandidaten, die ihre Fitness unter Beweis stellen und SWR3Land vertreten! Fit, motiviert und bereit gegen Regina Halmich anzutreten? Bis 31.1. um 12 Uhr konntet ihr auch als Bewerber anmelden. Oder euren besten Freund, der fit ist, oder die Arbeitskollegin, die Nachbarin oder den Sportlehrer dazu auffordern!

Schritt 2: Das Voting!

Nach einer Vorauswahl haben wir die möglichen Kandidaten für das Fitness-Duell (ab dem 1. Februar) hier auf SWR3.de mit einem Steckbrief vorgestellt! Und SWR3Land hat abgestimmt, wer gegen Regina Halmich antreten soll! Nach dem Voting stehen nun die fünf Herausforderer fest und sind dabei beim Fitness-Duell.

Schritt 3: Die Fitness-Duell-Show!

Das SWR3 Fitness-Duell steigt am Sonntag, 10. Februar, von 14 bis 19 Uhr. In dieser Show treten die fünf Kandidaten für SWR3Land hier bei uns in Baden-Baden gegen Regina Halmich an. Jede Stunde geht es um eine andere Sport-Übung. Jede Stunde ist ein anderer Kandidat dran. Für jede gewonnene Runde gibt es Punkte. Das Beste: Die Sport-Übungen kann jeder auch zuhause mitmachen!

Auch wenn ihr mit Sport so gar nichts am Hut habt, könnt ihr dabei sein. Ihr unterstützt die Kandidaten ganz bequem von zuhause aus! Indem ihr helft, die Denksport-Aufgaben während der Show über den SWR3 Instagram-Kanal oder die SWR3-Facebookseite zu lösen. Denn: Schafft ein Kandidat die Denksport-Aufgabe – mit eurer Hilfe – bekommt er für seine Sport-Übung gegen Regina einen Vorsprung. Am Ende des Fitness-Duells steht dann fest, wer fitter ist: Regina Halmich oder SWR3Land!

