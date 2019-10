Gewinnspielmodus Ab dem 11. Oktober geben wir immer morgens um 8.20 Uhr den Star, um den es an diesem Tag geht, bekannt und geben den ersten Hinweis auf die Stadt, in der er/sie spielen wird. Über den ganzen Tag hört ihr dann bei SWR3 verteilt weitere Hinweise zur Stadt. Wisst ihr die Lösung, dann schickt uns eure Antwort über das Teilnahmeformular, das am 11. Oktober hier online gehen wird – die Gewinner werden immer in der SWR3 Morningshow um 7.20 Uhr bekannt gegeben.

ALMA

Verrückt, frech, einfallsreich, außergewöhnlich – das sind schon mal mindestens vier Gründe, warum man sich unsterblich in Alma verlieben könnte. Sie ist eine der angesagtesten Popsängerinnen der letzten Jahre. Die Finnin ist das komplette Gegenteil zur typischen Plastik-Pop-Prinzessin, sie legt ordentlich Attitüde an den Tag. Ihr Sound ist voller Gegensätze, die im Alma-Stil aber perfekt miteinander harmonieren – nahbar und cool, scharfkantig und gleichzeitig doch verletzlich. Sie mischt Rap-Elemente und Pop-Beats, Soul und Urban. Auch wenn wir von Alma schon viele Songs kennen, bringt sie erstaunlicherweise erst Ende diesen Jahres mit Have You Seen Her ihr Debüt-Album heraus. Erste Bekanntheit erlangte Alma übrigens bei einer Castingshow – der finnischen Version von Pop Idol 2013. Dort wurde sie Fünfte.

Alma beim New Pop Festival 2018

CHRISTINA AGUILERA

Sie ist die einzige Künstlerin, die es schaffte, in die Top 100-Liste der größten Sängerinnen und Sänger des Rolling Stone-Magazins aufgenommen zu werden, bevor sie 30 Jahre alt war. Vom Mickey Mouse Club zur Pop-Prinzessin (Genie In A Bottle) zur verruchten Lady (Dirrty) zur Hommage-Sängerin an die 20er- bis 40er-Jahre (Ain’t No Other Man) zur Soulsängerin (Liberation). Christina Aguilera hat schon viele Lebensphasen auf ihren Alben gezeigt – eins blieb aber immer gleich: ihre unvergleichlich soulige Stimme! Ihre erfolgreichstes Album Stripped von 2002 verkaufte sich weltweit über 13 Millionen mal. Christina spielt dieses Jahr eine Residence in Las Vegas – mehrere Wochen lang die gleiche Show in derselben Location.

OF MONSTERS AND MEN

Fever Dream heißt die neue – sie ist Album Nummer drei und gerade erschienen. Die erste Single daraus: Alligator. Während der Entstehungsphase haben Of Monsters And Men mit Rich Costey zusammengearbeitet, der schon mit Künstlern wie Muse, Biffy Clyro und Rage Against The Machine im Studio war. Die Monsters haben eine enge Verbindung mit SWR3 – vor sieben Jahren konnten einige Gewinner die Band in Island live erleben. Ein ganz besonderer Trip! Ihren ersten internationalen Erfolg feierten Of Monsters And Men 2011 mit ihrer Hitsingle Little Talks. Während der Aufnahmen zu Fever Dream hatten die Monsters viel Spaß mit den Studiohunden Neptun und Krummi.

Of Monsters And Men beim New Pop Festival 2012

EROS RAMAZZOTTI

Album Nummer 15 ist seit 2018 draußen – und Eros Ramazzotti noch kein bisschen musikmüde. Und durchaus bereit, auch mal neue musikalische Wege zu gehen. Für die Platte hat er ein Duett mit der deutschen Schlager-Königin Helene Fischer aufgenommen. Auf Per Il Resto Tuto Bene singt sie auf Englisch – und die Nummer ist keine romantische Schmusenummer, wie man sie von Eros gewohnt ist, sondern eine ernste Hymne an die Menschlichkeit. Auch Luis Fonsi (Despacito) und Alessia Cara (Here) sind auf Vita Ce N'e zu hören. Er war einige Jahre mit der Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker verheiratet – die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Trotz seiner wahnsinnigen Erfolge hatte Eros bisher erst eine Nummer eins in Deutschland: Das Duett I Belong To You (Il Ritmo Della Passione) zusammen mit Anastacia.

BRYAN ADAMS

Er ist zurück! Der Kanadier mit der unverwechselbaren Stimme hat im Frühjahr sein neues Album Shine A Ligh« veröffentlicht und ist seither auf Welttournee. Die erste Singleauskopplung Shine A Light hat Bryan Adams zusammen mit Ed Sheeran geschrieben. Über 40 Jahre Musikkarriere – über 100 Millionen verkaufte Tonträger. Bryan Adams ist einer der ganz Großen auf der Welt. Er setzt sich seit mehreren Jahren gegen den kommerziellen Walfang ein und hat auch vor Kurzem auf Instagram ein Foto gepostet, auf dem er ein Shirt mit dem Aufdruck Please stop killing whales trägt. Er ernährt sich seit den 80er Jahren vegetarisch, lebt seit einiger Zeit auch vegan. Bryans Vater wurde durch seinen Beruf beim Militär oft umstationiert, weshalb Bryan in seiner Kindheit häufig umziehen musste. Er lebte unter anderem in Ottawa, Wien.