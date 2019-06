So aufregend ist die ComicCon 2019

SWR3

SWR3 Live von der ComicCon Ein Event wie die ComicCon lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Deshalb sendet SWR3 am Sonntag 30.06. live von der ComicCon in Stuttgart von 13 bis 16 Uhr. Wenn ihr da seid: Kommt vorbei und besucht uns an unserem Stand in Halle 1.

Diese Stars sind bei der ComicCon

Auch in diesem Jahr kommt wieder ein Hauch von Hollywood zur Messe nach Stuttgart. Als großes Aushängeschild gilt Richard Dean Anderson. Viele kennen den Schauspieler wahrscheinlich als gewitzten und erfinderischen MacGyver aus der gleichnamigen TV-Serie.

Mit dabei ist auch der Original-Grünling Lou Ferrigno, der Bodybuilder und erste Hulk-Darsteller. Mit Jonathan Frakes und Brent Spiner sind auch zwei echte Crewmitglieder vom Raumschiff Enterprise bei der ComicCon. Als Gäste gibt es aber nicht nur TV-Helden aus den 80ern und 90ern.

Die beste Reihenfolge, die Marvel-Filme zu gucken

Lou Ferrigno – vom Mobbingopfer zum unglaublichen Hulk

Weil er eine Hör- und Sprachbehinderung hat, wurde Schauspieler und Bodybuilder Lou Ferrigno in seiner Kindheit von vielen gemobbt. Diese einschneidenden Erfahrungen konnte der Schauspieler für seine Rolle als Hulk nutzen.

Trotzdem mahnt er, dass Mobbingopfer häufig ein Leben lang unter den Erlebnissen leiden. Dank seiner Erfahrungen weiß der Schauspieler aber auch, wie man am besten mit Mobbingopfern umgehen sollte.

Kultstars und aktuelle Kinohelden

Mit den beiden Schauspielerinnen Karen Gillan und Pom Klementieff sind auch zwei aktuelle Kinoheldinnen in Stuttgart. Die beiden kennt man sowohl aus den Filmen Guardians of the Galaxy wie auch aus den Avenger-Filmen. Mit Iwan Rheon ist sogar einer der fiesesten Bösewichte aus der Erfolgsserie Game of Thrones bei der ComicCon.

Diese Filmstars kommen zur ComicCon nach Stuttgart

Richard Dean Anderson – Der Schauspieler ist den meisten wohl eher bekannt als MacGyver. dpa/picturealliance

Aber es kommen nicht nur Hollywoodstars zur ComicCon, sondern auch die stillen Helden hinter den Filmvorlagen – nämlich die Comiczeichner selbst – zur Messe.

Comiczeichner, Cosplayer und Co.

Während die Zeichnungen selbst unbewegt auf den Zeichentischen der Künstler liegen, erwachen die Rollen an anderen Stellen zum Leben. In Form der sogenannten Cosplayer. Diese Art der Verkleidung orientiert sich auf die möglichst originalgetreue Nachstellung der Hollywood- und Comichelden. Egal ob der Joker aus Batman, Rick Grimes aus The Walking Dead oder auch Jon Snow aus der Serie Game of Thrones.

Außerdem werden auf der ComicCon auch diverse YouTube- und Instagram-Influencer sein, mit denen sich Film-, Gaming- und Comicfans austauschen können. Mit dabei ist zum Beispiel auch Maxim Markow, einer der bekanntesten deutschen eSport-Kommentatoren.

Talk mit Thees Ralf König Dauer 29:40

Das erlebst du auf der ComicCon in Stuttgart

Natürlich gibt es auf der ComicCon nicht nur Stars zum Ansprechen und zum Anfassen nahe, sondern auch diverse kultige Filmelemente. Wer immer schon wissen wollte, wie sich der eiserne Thron aus Game of Thrones anfühlt, kann auf der ComicCon einfach mal probesitzen und versuchen, die sieben Königslande zu regieren. Bei diversen Fotopoints kann man sich auch mit einem Selfie perfekt in Szene setzen. Zusammen mit Stars-Wars-Bösewicht Darth Vader oder auch dem kultigen Batmobil.

ComicCon – Das Shopping-Paradies für Fans

Wer sich selber mit Fanartikeln zu seiner Lieblingsserie oder seinem Lieblingsfilm eindecken möchte, der hat bei den unzähligen Ausstellern die Möglichkeit dazu.

Auch wer selber zum Cosplayer werden möchte, kann sich im Cosplay Kingdom mit passenden Accessoires und Kostümen einkleiden. Für alle Cosplay-Neulinge gibt es sogar Workshops mit Profis, die dabei helfen, sein eigenes Cosplay-Kostüm zu erstellen und zu perfektionieren.

Die Profis unter den Cosplayern treten auf der ComicCon sogar gegeneinander an. Am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr gibt es jeweils einen Wettbewerb, bei dem die Verkleidungskünstler ihre selbstgebastelten Kostüme präsentieren. Einen genauen Zeitplan für die ComicCon 2019 in Stuttgart findest du hier: Zeitplan für die ComicCon 2019 in Stuttgart