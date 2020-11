10. November 2020, ab 20 Uhr: Campino von den Toten Hosen liest aus seinem neuen Buch Hope Street exklusiv für SWR3Land. So kannst du dabei sein und einen besonderen Abend erleben!

Vieles ist nicht so einfach gerade, aber gemeinsam stehen wir bestimmt auch diesen Corona-Herbst ein bisschen besser durch.

Wir sind für euch da und wollen mit ganz SWR3Land einen schönen Abend verbringen – jeder für sich und doch zusammen beim SWR3 CAMPINO – HOPE STREET LESEABEND. Es wird der perfekte Mix aus Buch und Gitarre: Campino von den Toten Hosen gibt einen Leseabend für ganz SWR3Land. Er liest aus seinem neuen Buch, live im Radio und im Video-Livestream hier im Netz.

Wer nachfragen will, kann das tun: Denn in der Livesendung können SWR3-Hörer sich in unserem Studio melden und Campino Fragen stellen. Fan-Nähe so gut es eben aktuell geht. Und damit Campino wenigstens ein bisschen die ausgefallen Tour nachholen kann, ist Toten-Hosen-Gitarrist Kuddel auch im Studio. Das wird ebenfalls sehr besonders: Songs der Toten Hosen – und noch ein paar Überraschungen – akustisch und eben nur als Duo Campino und Kuddel. SWR3-Musikredakteur Dirk Scherer

Wir freuen uns auf einen besonderen Abend in diesen besonderen Zeiten – mit euch am Radio und vor dem Video-Livstream und mit Campino in unserem Studio!

Dabei sein beim Leseabend mit Campino

Der Leseabend SWR3 CAMPINO – HOPE STREET LESEABEND am 10. November ab 20 Uhr läuft für ganz SWR3Land live im Radio und hier im Video-Livestream. Schalte das Radio ein, klicke dich in den Livestream und sei dabei – egal wo du gerade bist.

Hope Street: Wie ich einmal englischer Meister wurde

Ein Buch über den FC Liverpool, ein Buch über den Sänger der Toten Hosen und seine Familie – und nicht zuletzt auch ein Buch über Deutschland und England, ein Stück Zeitgeschichte. Trailer-Beschreibung

3 Fußballfacts zu Campino...

...von SWR3-Musikredakteur Dirk Scherer:

Dass Campino viel Lokalpatriotismus für seine Heimatstadt Düsseldorf und den Fußballverein Fortuna Düsseldorf übrig hat, ist bekannt. Die Toten Hosen waren sogar schon Trikot-Sponsor der Fortuna, als die in der Regionalliga rumdümpelte. Abseits der wichtigen Unterstützung brachte es nix: Die Fortuna stieg mit den Toten Hosen auf dem Trikot 2002 sogar in die Oberliga ab. Schon Ende der 80er Jahre halfen Campino und seine Toten Hosen der Fortuna aus: Von jeder verkauften Konzertkarte der Tour Ein kleines bisschen Horrorshow ging eine Mark an die Fortuna und so kamen 150.000 D-Mark zusammen, die für den Kauf neuer Spieler verwendet wurden. Fortuna ist für Campino Familie, seine Geliebte ist der FC Liverpool. Und bevor Jürgen Klopp nach Liverpool als Trainer wechselte, hatte Campino für Klopps Double Saison 2012 mit Borussia Dortmund unverhofft den perfekten Soundtrack geschrieben – laut Klopp Tage wie diese. Jürgen Klopp und Campino sind mittlerweile gute Kumpels. Kein Wunder, denn Jürgen Klopp sagt über das folgende Lied der Toten Hosen es wäre ein EXTREM GUTES LIED:

Es kann so viel passieren

Es kann so viel geschehen

Nur eins weiß ich hundertprozentig

Nie im Leben würde ich zu Bayern gehen Bayern – Song der Toten Hosen über den FC Bayern

Corona-Krise in der Musik-Branche

Aktuell engagieren sich die Toten Hosen bei der Aktion Alarmstufe Rot. Hier machen Veranstalter und Künstler auf die Lage der Eventbranche aufmerksam, denn ausfallende Konzerte, Tourneen, Festivals oder auch Messen bedrohen die Existenz von Tausenden Menschen, die in diesem Bereich tätig sind.

So haben die Ärzte in der Tagesschau auf die Situation der Kultur aufmerksam gemacht

Das sind die Toten Hosen

Fans kennen Campino natürlich vor allem als Sänger der Rockband Die Toten Hosen. Man muss sie niemandem mehr vorstellen, der in den letzten rund 30 Jahren irgendwann mal ein Festival besucht oder einen Radiosender eingeschaltet hat: Die Band aus Düsseldorf, die 1982 gegründet wurde und ihre Wurzeln im Punk hat, kennt fast jeder. Die Toten Hosen sind eine der erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt.

Songs zum Mitgrölen und Mitdenken

Seit 1990 haben die Jungs von der Opel-Gang elfmal den ersten Platz der deutschen Albumcharts belegt. Viele ihrer Songs haben Kult-Charakter: Entweder zum alles Rausschreien und Mitgrölen wie bei Hier kommt Alex, Paradies oder An Tagen wie diesen – oder auch zum Reindenken und Mitweinen bei Unsterblich, Alles wird vorübergehen oder Nur zu Besuch.

Die Toten Hosen – eine Band für live

Die Fans haben die Daumen gedrückt und natürlich die Treue gehalten – und die Toten Hosen sind zurückgekommen, wieder auf Tour, wieder mit Vollgas. Und wer sie schon einmal live erlebt hat, der kennt die Energie, die sich von der Band aufs Publikum überträgt und weiß: Das ist keine Altersfrage, textsichere Hosen-Fans gibt es in eigentlich allen Generationen.

Auch Musikredakteur Matthias Kugler ist beeindruckt von den Live-Performances der Band. Er hat zum 50. Geburtstag von Campino einen persönlichen Brief geschrieben: „Eure Konzerte sind legendär: Egal ob in den winzigsten Wohnzimmern eurer Fans oder vor 85.000 bei Rock am Ring, du gibst immer alles inklusive Kletterpartien auf Lichttraversen und Bühnendächer.“

Für ihre langjährige und eindrückliche musikalische Leistung haben die Toten Hosen auch schon beim SWR3 New Pop Festival 2013 die Auszeichnung Pioneer Of Rock bekommen.

Rock-Band mit Charakter und Meinung

Aber auch charakterlich haben die Bandmitglieder der Toten Hosen klare Kante. Sogar Musikmann Matthias ist davon beeindruckt – und der hat wirklich schon viele Künstler persönlich getroffen. Dabei haben sich durchaus kleine Dinge eingebrannt: Wie damals, als er bei einem Konzert in der Schleyerhalle Campino zu einem Interview treffen wollte. Der kam gerade vom Tischtennisspielen, leicht verschwitzt. „Dann ist er noch mal weg und hat sich extra ein Hemd angezogen. Das fand ich sehr witzig und sehr nett von ihm“, erinnert sich unser Musikredakteur.

Aber die Toten Hosen scheuen sich auch nicht davor, bei den großen Themen Haltung zu zeigen. Sie unterstützen diverse Organisationen, die sich für Rechte von Flüchtlingen oder Seenotrettung einsetzen, treten bei politischen Konzerten auf, so wie Ende 2018 in Chemnitz. Bei dem Wir-sind-mehr-Konzert waren damals mehrere Musiker und Bands auf der Bühne, um rechtsmotivierten Übergriffen Musik entgegenzusetzen. Songs gegen rechtsextreme Gewalt, Hass und Fremdenfeindlichkeit. Dass es für dieses Engagement auch Kritik gibt, ist klar. Einzelne Songzeilen wurden diskutiert, beispielsweise von Bonnie und Clyde, wo Gewalt gegen Polizei vorkommt.

Die Toten Hosen beeindruckt das wenig. „Es geht um politischen Anstand“, sagte Campino bei der Pressekonferenz zum Chemnitz-Konzert und machte deutlich, wo er steht: „Es muss gewaltfrei bleiben. Es darf keine Schaufensterscheibe zu Bruch gehen. Wir wollen es der Gegenseite nicht so einfach machen, uns dann wieder als Linkschaoten darzustellen.“

Ein großes Thema war auch die Rede von Campino im April 2018 beim Echo, in der er intolerante Texte in Rap-Musik thematisierte. Musikredakteur Matthias schrieb damals in einem SWR3 Posting der Woche:

Ich wünsche dir und deiner Band jedenfalls noch viele Musik-Preise in eurer Karriere, auch wenn kein Echo mehr dabei sein wird.



Noch viel mehr aber wünsche ich dir und uns, dass du auch in Zukunft deine Stimme erhebst, wenn es um Ungerechtigkeit, Intoleranz, Fremdenhass, Antisemitismus oder Rechtsextremismus geht. Glaube mir, sie wird gehört und sie wird gebraucht, heute mehr denn je!

