Am Sonntag ist Action vorm Radio angesagt! Denn Peter Gedöns will eine Revanche und fordert SWR3Land wieder zum Radio-Duell. Alle treten gemeinsam gegen ihn an. Jede Familie für sich und trotzdem alle zusammen. Melde dich und deine Familie jetzt an!