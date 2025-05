Ein Abend mit den Toten Hosen, aber ohne Strom: in einer einzigartigen Kulisse – der Gedächtniskirche in Speyer. Aber es gab nicht nur Musik, sondern auch freche Fragen und so eine Art Crowd-Surfing auf der Kirchenbank. Hier sind unsere fünf größten Highlights und ein Interview mit Campino, bei dem das Smartphone dauernd klingelt.

Hier geht's direkt zum SWR3-Interview... das Campino fast abgebrochen hätte

Highlight-Video: Die schönsten Momente zum Angucken, Anhören, Mitfeiern

Die Toten Hosen ohne Strom in der Gedächtniskirche in SpeyerGänsehaut pur: Die Toten Hosen in der Gedächtniskirche in Speyer – hier sind unsere Highlights! 😍🎶Gepostet von SWR3 am Samstag, 7. Dezember 2019

1. Campino steigt auf die Kirchenbänke ins Publikum

SWR3-Hörer Johannes Schäfer war ganz nah dran, als Campino die Kirchenbänke gestürmt hat. SWR3

Ein bisschen ruhiger war das Akustik-Set schon – jedenfalls im Vergleich zu den Abrissen, die man von den Toten Hosen von großen Festivals wie Rock am Ring oder wilden Wohnzimmerkonzerten kennt. Aber nur gemütlich kann es an einem Abend mit den Hosen eben doch nicht zugehen: Bei Wünsch dir was steigt Campino von der Bühne, geht erstmal in den Mittelgang und singt zwischen den Kirchenbänken – und dann klettert er auf selbige drauf, lässt sich ins Publikum fallen. So ein bisschen Crowd-Surfing ging also sogar in der Kirche – das dürfte auch für Campino eine besondere und einzigartige Erfahrung gewesen sein. Und zurück auf der Bühne lacht er auch, sagt, er wollte schon immer mal auf eine Kirchenbank steigen.

Die Kirche findet das super : „Gestern Abend #ChurchDiving in der #gedächtniskirche #Speyer. #grandios #pardies Danke, #DieTotenHosen und SWR3“, so postet sie auf Facebook am Morgen danach.

Ein Abend mit den Toten Hosen – die schönsten Konzert-Momente in Bildern

2. Wannsee: Die Toten Hosen spielen einen Song für 4-jährigen Fan

Der 4-jährige Henry ist riesengroßer Toten-Hosen-Fan, erzählt seine Mutter, die Tickets für das SWR3-Konzert gewonnen hat. Sie hat ein Mikro in der Hand, denn bei diesem besonderen Konzert ging es ja nicht ausschließlich darum, die Songs der Toten Hosen in einer Akustik-Version zu feiern – die SWR3-Hörer konnten auch Fragen stellen. Der Wunsch der Band: Mit den Fans ins Gespräch zu kommen.

Die SWR3-Hörerin berichtet, ihr kleiner Sohn singe immer ganz laut mit und sei total begeistert von den Hosen – sein absoluter Lieblingssong sei Wannsee. Nun ist Henry eben vier Jahre alt und konnte leider noch nicht beim Konzert in Speyer dabei sein – vielleicht war er aber am Radio und hat die Live-Übertragung bei SWR3 gehört. Dann jedenfalls hat er mitbekommen, welche Lieblingssongs die einzelnen Bandmitglieder der Toten Hosen in seinem Alter hatten – und, dass extra für ihn spontan der Song Wannsee gespielt wurde. Da ist er doch bestimmt jetzt der King im Kindergarten.

Das sind echte Fans beim SWR3-Konzert mit den Toten Hosen

3. Frage ohne Antwort: Was macht der Ring an Campinos Finger?

Alles sei erlaubt, das waren Campinos Worte zur Eröffnung des Konzerts in Speyer, für das die Band eine möglichst entspannte Gesprächsatmosphäre mit den Fans schaffen wollte. Deshalb auch bitte wenige Smartphones im Publikum, einfach mal den Moment genießen und miteinander reden. Da haben die Hosen aber wohl nicht mit den neugierigen und aufmerksamen SWR3-Hörern gerechnet, die haben nämlich gleich richtig losgelegt. Sofort am Anfang, als allererste Frage kam, hatte es eine Hörerin geschafft, Campino total in Verlegenheit zu bringen.

Was der Ring zu bedeuten habe, der an seinem linken Finger zu sehen ist, fragte die SWR3-Hörerin zur Eröffnung der Gesprächsrunde. „Ich bin eines Morgens aufgewacht und plötzlich hatte ich das Ding da an... Dann hatte ich Respekt, den auszuziehen – wer weiß, was dann passiert... ähm nächste Frage vielleicht“, ist die Reaktion von Campino. Am Ende gab es keine richtige Antwort. Dafür viel Gelächter und gute Unterhaltung im Publikum und auch bei den Bandmitgliedern.

Die erste Frage – und die Reaktion von Campino in Bildern

4. Die Toten Hosen spielen Paradies in der Kirche in Speyer

Als wir die Aktion Ein Abend mit den Toten Hosen, aber ohne Strom bei SWR3 gestartet und Tickets verlost haben, haben viele Fans schon gefragt, ob der Song Paradies denn dort auch gespielt werden dürfe – weil der Text eher religions- und kirchenkritisch ist.

Die Toten Hosen haben am Samstagabend bewiesen: Ja, der darf gespielt werden. Campino gestand auf der Bühne, dass er sich schon die ganze letzte Woche darauf gefreut habe. Das liegt vor allem daran, dass die Band inklusive solcher Songs in der Gedächtniskirche in Speyer absolut Willkommen war. Auch der Dekan war persönlich beim Konzert dabei. Eine tolle Location, eine aufgeschlossene Gemeinde, die sich sehr über den Besuch der Rock-Band gefreut hat und ein grandioses Konzert für ganz SWR3Land. Denn auch an den Radios haben viele weitere SWR3-Hörer live mitfeiern und diesen Abend zu einer riesengroßen Hosen-Party gemacht...

Einzigartige Location fürs Konzert: die Gedächtniskirche in Speyer

5. SWR3Land feiert mit: live im Radio

...und so gab es auch viele kleine, schöne Momente bei SWR3-Hörern am Radio und zu Hause:

Wir wollten eigentlich einkaufen gehen, sind dann erst vor dem Geschäft im Auto sitzen geblieben, um die Fragen und Antworten im Radio zu hören, dann in Blitzgeschwindigkeit in den Laden, danach schnell nach Hause – es war einfach richtig klasse. ❤

Es war toll, das Konzert live am Radio verfolgen zu können. Man merkte, wieviel Spaß auch die Toten Hosen an dieser Art von Konzert hatten, das hatte ja schon fast den Flair eines Wohnzimmerkonzerts.

Es war auch im Radio ein Ohrenschmaus – Danke, dass ihr sowas immer möglich macht.

Es war wirklich super. Wir sind keine eingefleischten Hosen-Fans und haben etwa die Hälfte im Auto gehört. Zuhause dann erst mal alles stehen und liegen gelassen und über die Stereoanlage das Konzert zu Ende gehört. Wir haben es genossen. Atmosphäre wie bei einem Wohnzimmerkonzert, witzige Gespräche, es war uns ein Fest!

War super! Sogar die 5-Jährige hat vor dem Radio mit gegrölt und war erst danach ins Bett zu kriegen

Verpackungsmüll an Weihnachten, Fridays For Future und ein klingelndes Smartphone

Vor dem Konzert hat Musikredakteur Matthias Kugler mit Campino gesprochen. Bei Minute 14:40 bricht er übrigens das Interview fast ab... mit einem Lächeln. Hier kannst du das ganze Gespräch anschauen:

Campino // Hope Street: Wie ich einmal englischer Meister wurde – Buchtrailer

