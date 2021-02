Ein E-Bike wär voll euer Ding? Dann macht mit beim exklusiven Gewinnspiel und sichert euch ein hochwertiges Trekking-E-Bike.

So nutzt ihr eure Chance, ein E-Bike zu gewinnen

So seid ihr im Radio dabei: Vom 8. bis 12. Februar gewinnt ihr in der SWR3 Morningshow täglich um 7.40 Uhr oder 8.40 Uhr ein Trekking-E-Bike, wenn ihr eine Wissensfrage zu E-Bikes richtig beantwortet. Um euch für die Teilnahme zu bewerben, könnt ihr euch jetzt schon ins Gewinnspielformular eintragen.

Die Antworten auf die Fragen sind immer am Vortag zwischen 14 Uhr und 17 Uhr im Programm versteckt. Am Nachmittag SWR3 zu hören, erhöht also eure Chance auf die richtige Antwort und somit den Gewinn! Mehr Infos zu E-Bikes findet ihr auch hier.

Eure Online-Gewinnchance: Checkt vom 8. bis 14. Februar unseren Facebook-Kanal. Hier könnt ihr ebenfalls ein Bike gewinnen.

Bitte vorher lesen: Hier geht's zu den Teilnahmebedingungen!

Keine Rundfunkbeiträge Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender der E-Bikes ist die TechniBike GmbH.

Diese Bikes bzw. Pedelecs werden verlost

Die Trekking-E-Bikes haben einen leistungsfähigen 630-Wh-Akku. Die Gewinner können zwischen zwei Rahmenformen (für Frauen oder Männer), jeweils drei Rahmengrößen und vier Farben wählen. Die Bikes werden exklusiv für euch montiert.

E-Bikes in den Farben Marone und Eifelmoos Pressefotos HoheAcht/Technibike

Was ist der Unterschied zwischen E-Bike und Pedelec? Umgangssprachlich reden wir oft von E-Bikes – wobei diese Bezeichnung eigentlich für ein elektrisch betriebenes Kleinkraftrad mit Gashebel steht, das ohne zu treten bis maximal 25 km/h fährt. Die korrekte Bezeichnung der Bikes, die auch SWR3 verlost, wäre also eigentlich Pedelec. Mit Motorunterstützung fährt es maximal 25 km/h und man braucht keinen Führerschein, keine Versicherung und keinen Helm (wobei ein Helm absolut empfehlenswert ist!).



Außerdem gibt es noch die Kategorie der S-Pedelecs: Führerschein, Versicherung und Helm sind hier Pflicht – dafür kann man durch Mittreten allerdings bis zu 45 km/h schnell fahren.

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel um ein E-Bike, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Fürs Radio-Gewinnspiel registrieren kann man sich zwischen dem 2.2.2021, 5:00 Uhr und dem 12.2.2021, 7:59 Uhr auf www.SWR3.de. Die Spielrunden im Programm von SWR3 finden zwischen dem 8.2.2021 und dem 12.2.2021 jeweils in der 7 Uhr-Stunde und in der 8 Uhr-Stunde statt.

Zwischen dem 8.2.2021 und dem 14.2.2021 gibt es auf der Facebook-Seite von SWR3 eine zusätzliche Gewinnchance.

Gewinn

Ein E-Bike (Pasia Tero oder Pasio Tero) der Marke HoheAcht von Technibike.

Durchführung des Gewinnspiels

Die Teilnehmerin/der Teilnehmer an der Spielrunde fürs Radio-Gewinnspiel wird, unter allen teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmern, ausgelost. Beantwortet die Spielrundenteilnehmerin/der Spielrundenteilnehmer die Gewinnspielfrage richtig, gewinnt sie/er ein E-Bike.

Wer unter dem Feedpost auf der Facebook-Seite von SWR3, die korrekte Anzahl der Bikes auf dem Wimmelbild kommentiert, ist im Lostopf. Der Gewinn wird unter allen teilnahmeberechtigten Kommentaren ausgelost.

Die Gewinnerin/der Gewinner wird über die Details des Gewinns per Mail benachrichtigt. Sofern die Gewinnerin/der Gewinner sich auf diese Benachrichtigung nicht innerhalb der vorgegebenen Frist zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist der SWR nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Hinweise zum Gewinn

Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Sonstiges

Bei dem Gewinn handelt es sich nicht um vom SWR verantwortete Produkte. Verantwortlicher Hersteller ist die TechniBike GmbH, Daun. Etwaige Ansprüche, die durch die Produkte oder deren Benutzung entstehen, sind gegenüber der Firma TechniBike GmbH geltend zu machen.

Die Auslieferung des Gewinns erfolgt über einen E-Bike-Fachhändler in der Nähe des Wohnortes der Gewinnerin/des Gewinners. Zu diesem Zweck werden die Gewinnernamen und die Kontaktdaten der Gewinnerin/des Gewinners an den Gewinnspender und den entsprechenden Fachhändler weitergegeben.

Der/die Teilnehmer/in erklärt sich damit einverstanden, dass seine/ihre persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jeder/jede Teilnehmer/in erklärt sich auch damit einverstanden, dass sein/ihr Name, sein/ihr Wohnort sowie Gespräche mit ihm/ihr im Programm von SWR3 veröffentlicht werden. Der/die Gewinner/in erklärt sich auch bereit, für eine weitergehende Berichterstattung zur Verfügung zu stehen. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten des/der Gewinners/Gewinnerin an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen und den Wohnort des/der Gewinners/Gewinnerin, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiter zu geben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung pandemiebedingt, aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder die TechniBike GmbH zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

MitarbeiterInnen und Angehörige des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD sowie etwaiger Kooperationspartner dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wichtig: Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender der E-Bikes ist die TechniBike GmbH, Daun.