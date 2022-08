Die Gamerszene trifft sich endlich wieder zur Gamescom 2022 in Köln. Dieses Jahr stehen „Gesund durch Games“ und Mobile Games im Vordergrund. SWR3 ist für euch vor Ort, damit ihr kein Highlight verpasst!

Das geht auf der Gamescom 2022

Auch Entwicklerinnen und Entwickler aus SWR3Land stellen ihre neuen Spiele und Innovationen auf der Gamescom 2022 vor. Das Land Baden-Württemberg ist mit einer Klima-App am Start. In der SWR3-Morningshow am 24.08.2022 haben wir Dominik Bartoschek gefragt, was er von der neuen App hält.

Gamescom 2022 24.8.2022 BW stellt Klima-App vor Dauer 2:27 min

Die diesjährige Gamescom findet von Dienstag, den 23. August bis Sonntag, den 28. August in Köln statt. Sie gehört zu einer der weltweit größten Veranstaltungen rund ums Thema Gaming.

Gamescom 2022

Auch dieses Jahr glänzt die Gamescom mit einem vielfältigen Angebot. Die „family & friends“-Area soll ein Treffpunkt für Menschen aus allen Altersgruppen sein, um spielerisch neue Technologien kennenzulernen. Freie Entwicklergruppen aus der ganzen Welt stellen in der Indie-Area ihre neuen Innovationen vor. Wer schon immer einen Job in der Gaming-Szene gesucht hat kann sich auf dem Gamescom-Campus umschauen und informieren. „Neumodischer Schnickschnack“ ist nichts für euch? Dann ist die Retro-Area der richtige Ort für euch. Dort könnt ihr Konsolen, Flipper und Co. der letzten 50 Jahre ausprobieren.

Gamescom 2022

Seit diesem Jahr werden für die Gamescom nur noch digitale Tickets verkauft. Dafür müsst ihr euch im Ticket-Shop registrieren und die passende Gamescom-Ticketing App herunterladen. Im Ticket ist auch das Verkehrsbund-Rhein-Sieg-Ticket enthalten, damit könnt ihr auch den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, um zur Gamescom anzureisen.

Gamescom-Ticketpreise Ticketart Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Tageskarte 25,00 € 25,00 € 30,50 € 30,50 € ermäßigte Tageskarte 18,00 € 18,00 € 23,00 € 23,00 € Familien-Tageskarte 40,00 € 40,00 € 50,00 € 50,00 € Abendkarte 9,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00 €

Eine ermäßigte Tageskarte bekommen Studenten, Schüler, Azubis, Rentner, Menschen ab 65 Jahren, Schwerbehinderte, FSJler und FÖJler gegen Vorlage eines Nachweises. Das Familien-Ticket ist für maximal fünf Personen, davon maximal zwei Erwachsenen und mindestens ein Kind im Alter von sieben bis elf Jahren gültig. Die Abendkarte ist jeweils ab 16 Uhr gültig.

Grundsätzlich dürfen Kinder ab vier Jahren die Gamescom besuchen. Kinder zwischen vier und sechs dürfen sogar kostenlos teilnehmen. Wer bei der Opening Night live dabei sein möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Der Einlassstopp ist bereits um 19:30 Uhr.

Wer den Abend mit Livemusik ausklingen lassen möchte, kann auf dem Rudolfsplatz und Hohenzollernring Acts wie Zoe Wees und das Lumpenpack erleben. Mehr Infos zum Gamescom-City-Festival gibt es auf gamescom.de.

Worauf freut ihr euch bei der diesjährigen Gamescom besonders? Wo sollte SWR3 unbedingt vorbeischauen? Teilt es und in den Kommentaren mit!