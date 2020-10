Morgens jagt Michael Wirbitzky SWR3Land aus dem Bett, abends wird er selbst zum Gejagten. Doch wer begleitet unseren Morningshow-Moderator zur Quizshow Gefragt – Gejagt im Ersten? Bewirb dich jetzt als Kandidat!

Du wolltest schon immer mal bei Gefragt – Gejagt mitmachen? Dann ist das jetzt deine Chance. Denn ab dem 12.10.2020, 5 Uhr kannst du dich bis zum 15.10.2020, 6 Uhr hier registrieren.

Dafür musst du nur das Formular ausfüllen und ein Bild beifügen, das zeigt, wie sehr du dich freuen würdest. Und mit ein bisschen Glück wirst du mit Michael Wirbitzky um viel Geld spielen! Er wird sein Geld der SWR Herzenssache spenden, du darfst deinen Gewinn behalten.

Trage deine Daten in dieses Formular ein! Warum willst du mit Wirby zu „Gefragt – Gejagt!“? Zeig uns, wie du dich freuen würdest, wenn du gewinnst Bitte ein einziges Bild (JPG, PNG, GIF) kleiner als 5MB hochladen. Mehrere Bilder und eine Dateigröße von mehr als 5MB führen zu einem Fehler bei der Übermittlung. Vorname Nachname PLZ Wohnort E-Mail Telefon- oder Handynummer Geburtsdatum Ich stimme den Teilnahmebedingungen zu. SWR3 darf mich kontaktieren (sonst ist es nicht möglich, dich zurückzurufen oder dich anzumailen). Teilnehmen

Teilnahme- und Datenschutzbestimmungen

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel um die Teilnahme, als Kandidat, an der Aufzeichnung einer Sonderausgabe der Show „Gefragt – Gejagt“, die von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk – Anstalt des öffentlichen Rechts – vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Gewinn

Der Gewinner kann als Kandidat bei der Aufzeichnung einer Sonderausgabe der Show „Gefragt -Gejagt“ von Das Erste am 24.10.2020 in Hamburg-Tonndorf dabei sein. Für die An- und Abreise des Gewinners werden Zugtickets der Deutschen Bahn (2. Klasse) zur Verfügung gestellt. Die Übernachtung in Hamburg vom 23.10.2020 bis 25.10.2020 (inkl. Frühstück) ist inklusive.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle, die 18 Jahre oder älter sind.

Der Gewinnspielteilnehmer muss im Besitz eines gültigen Ausweisdokumentes (Personalausweis oder Reisepass) sein.

Für die Organisation müssen, im Falle eines Gewinns, die eigenhändig unterschriebenen Teilnahmebedingungen bis spätestens 16.10.2020, 11:00 Uhr als PDF-Dokument an SWR3 geschickt werden.

Für die Einhaltung etwaiger für die Durchführung der Reise und des Aufenthaltes in Hamburg wichtiger Gesundheitsbestimmungen oder für sonstige gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen ist der Teilnehmer selbst verantwortlich.

Der Teilnehmer muss zwischen dem 23.10.2020 und 25.10.2020 für Anreise, Teilnahme an der Aufzeichnung der TV-Show und Abreise ganztägig Zeit haben.

Durchführung des Gewinnspiels

Der Gewinn wird unter allen teilnahmeberechtigten Gewinnspiel-Teilnehmern verlost. Der Gewinner wird über die Details telefonisch bzw. per Mail benachrichtigt. Sofern der Gewinner nicht erreichbar ist, verfällt der Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist der SWR nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Hinweise zum Gewinn

Der Gewinn kann nur zu dem von der ARD festgelegten Zeitpunkt eingebucht und angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht eingebucht und angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Erweiterungen der Reisepakete oder Zubuchungen von Begleitpersonen sind leider nicht möglich.

Der Teilnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass er während der Reise über ausreichende Geldmittel verfügt. Er muss in der Lage sein, Lebenshaltungskosten und Zusatzausgaben während der Reise aus eigenen Mitteln bestreiten zu können.

Sonstiges

Für Teilnahme an der Aufzeichnung der TV-Show gelten zusätzliche Teilnahmebedingungen.

Eine Teilnahme am Event ist nicht möglich, falls sich der Teilnehmer krank fühlt/ er Corona-ähnliche Symptome hat, der Teilnehmer oder eine Kontaktperson auf ein Corona-Testergebnis wartet. Ebenso ist eine Teilnahme am Event nicht möglich, wenn der Teilnehmer sich innerhalb der letzten 14 Tage vor dem Event in einem vom Robert-Koch-Institut definierten internationalen Risikogebiet aufgehalten hat oder sein Wohnort vor Abreise zum Corona-Hotspot erklärt wurde. Falls ein Teilnehmer ein positives Corona-Testergebnis erhalten hat, ist eine Teilnahme selbstverständlich ebenfalls nicht möglich.

Sollten die zur Verfügung gestellten DB-Tickets für die An- bzw. Abreise nicht verwendet werden, muss die An- bzw. Abreise vom Teilnehmer selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt werden.

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden. Jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass sein Name sowie Gespräche mit ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf hier.

Der SWR ist weiter berechtigt, den Namen und den Wohnort des Teilnehmers zu veröffentlichen. Der Teilnehmer erklärt sich auch bereit, für eine weitergehende Berichterstattung zur Verfügung zu stehen.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten des Teilnehmers an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Der SWR ist ebenso berechtigt den Namen und den Wohnort des Teilnehmers, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiter zu geben.

Eine darüber hinaus gehende Speicherung oder Verarbeitung der Daten findet nicht statt.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Dem Teilnehmer steht in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR/die ARD zu.

Der SWR kann Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Mitarbeiter und deren Angehörige des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD sowie etwaiger Kooperationspartner dürfen nicht teilnehmen.

Bezüglich der Veranstaltung des Gewinnspiels haftet der SWR in vollem Umfang bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.