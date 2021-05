Wenn ihr keine Lust mehr auf euer Sofa habt und endlich mit euren Liebsten mal wieder was erleben wollt, beweist, wie gut ihr euch gegenseitig kennt. Dann habt ihr die Chance auf Tickets für den Europa-Park.

Gewinne beim SWR3-Familientag!

Schritt für Schritt kommt der Alltag in Deutschland wieder, deswegen holen wir zurück, was allen in den letzten Monaten so sehr gefehlt hat: den Spaß! Wenn ihr eure Familie gut genug kennt, bringen wir wieder Abwechslung in euer Leben. Denn dann könnt ihr am 6. Juni einen ganzen Tag mit eurer Familie im Europa-Park inklusive freiem Eintritt, Parkgebühren, Essen und Trinken verbringen.

Tickets gewinnen – so geht's:

Vom 26.05 bis 02.06 habt ihr zwischen 7 und 10 Uhr stündlich die Chance auf euren Tag im Europa-Park. Tragt euch ins Formular ein und sagt uns, was das Besondere an eurer Familie ist. Mit etwas Glück spielt ihr gemeinsam um die Eintrittskarten. Ihr habt gewonnen, wenn ihr zwei von drei Fragen über eure Familie getrennt von einander richtig beantwortet habt. Welche Augenfarbe hat der Papa? Wohin ging noch mal der erste gemeinsame Urlaub? Je besser ihr euch kennt, desto größer sind die Chancen auf einen gemeinsam Tag im Freizeitpark. Bereitet euch gut vor, jedes Detail zählt. Viel Erfolg!

Anneta und Kemal aus der SWR3-Morningshow spielen es vor

SWR3-Familientag 21.5.2021 Familientag-Quiz: So gut kennen sich Anneta und Kemal aus der SWR3-Morningshow Dauer 1:40 min

Teilnahmebedingungen

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel um den SWR3 Familientag im Europa-Park, das von SWR3 veranstaltet wird.

Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Registrieren kann man sich ab dem 20.5.2021 auf www.SWR3.de.

Die Spielrunden des Gewinnspiels sind zwischen dem 26.5.2021 und dem 28.5.2021 sowie zwischen dem 31.5.2021 und dem 2.6.2021 jeweils in der 7 Uhr-Stunde, der 8 Uhr-Stunde, der 9 Uhr-Stunde im Programm von SWR3 zu hören.

Gewinn

Der Gewinner/die Gewinnerin kann mit ihrer/seiner (Kern-)Familie am 6.6.2021 in den Europa-Park. Der Parkeintritt, die Parkgebühr für einen PKW und Emotionskarten im Wert von EUR 20,- pro Person sind inklusive.

Durchführung des Gewinnspiels

Zwei Mitglieder der Familie bekommen getrennt voneinander drei Fragen gestellt, beantworten sie zwei davon übereinstimmend, haben sie gewonnen.

Die Teilnahme an der Spielrunde wird unter allen teilnahmeberechtigten Gewinnspiel-Teilnehmerfamilien ausgelost.

Die beiden angedachten Spielteilnehmer der teilnehmenden Familien müssen vom 25.5.2021 bis 27.5.2021 und vom 30.5.2021 bis 1.6.2021 jeweils zwischen 9:30 Uhr und 10:30 Uhr und zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr telefonisch erreichbar sein.

Die Gewinnerfamilie wird per Mail über die Details des Gewinns informiert. Sofern die Gewinnerfamilie, über die angegebene Kontaktmailadresse, nicht erreichbar ist bzw. sie sich nicht innerhalb der vorgegebenen Frist zurück meldet, verfällt der Gewinn. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist der SWR nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Hinweise zum Gewinn

Der Zutritt zum Europa-Park ist beschränkt auf Personen, die als geimpft, genesen oder getestet gemäß der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gelten.

Es gelten die Parkregeln UND die Allgemeinen Hygiene -& Sicherheitsvorgaben (https://www.europapark.de/de/freizeitpark/infos/aktuelle-informationen#massnahmen) des Europaparks.

Der Gewinn kann nur zu dem, vom der Europa-Park GmbH & Co Mack KG, festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Aus einem wichtigen Grund könnte durch die Europa-Park GmbH & Co Mack KG eine zeitliche Verlegung, ein Abbruch oder eine gänzliche Absage des Tages im Europa-Park erfolgen. Es liegt im alleinigen Ermessen der Europa-Park GmbH & Co Mack KG und/oder dem SWR, im Falle einer Naturkatastrophe, eines unvorhergesehen Verlaufs der Corona-Pandemie/entsprechender Inzidenzwerte und einer damit verbundenen Parkschließung oder einer anderen Epidemie/Pandemie oder Quarantäne, eines Terroranschlages, eines Kriegsausbruchs oder sonstiger unvorhergesehener, außergewöhnlicher Umstände das Event abzusagen, abzuändern oder abzubrechen, ungeachtet dessen, ob die o. a. Umstände den Event-Ort direkt betreffen oder andere Länder/Regionen/Orte.

Erweiterungen des Gewinns sind leider nicht möglich.

Sonstiges

Die An- und Abreise zum Europa-Park wird vom Teilnehmer selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden. Jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass sein Name, sein Wohnort sowie Gespräche mit ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden. Der Gewinner und die Begleitperson(en) erklären sich auch bereit, für eine weitergehende Berichterstattung zur Verfügung zu stehen. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten des Gewinners und seiner Begleitperson(en) an den Kooperationspartner und deren Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen und den Wohnort des Gewinners und der Begleitperson(en), zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiter zu geben.

Eine darüber hinaus gehende Speicherung oder Verarbeitung der Daten findet nicht statt.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder den Europa-Park zu.

Der SWR kann Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Sofern der Besuch im Europa-Park aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann, werden wir die Gewinner informieren. Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen sind ausgeschlossen.

Mitarbeiter und Angehörige des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD sowie etwaiger Kooperationspartner dürfen nicht teilnehmen.

Bezüglich der Veranstaltung des Gewinnspiels haftet der SWR in vollem Umfang bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.