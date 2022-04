Wie gut kennt ihr euren Partner oder eure Partnerin? Jetzt den SWR3 Beziehungscheck bestehen und einen Hausboot-Urlaub für zwei gewinnen!

Ihr gleitet sanft durchs Wasser, hört das Rauschen der Wellen, euer Blick schweift über die idyllische Landschaft in die Ferne und ihr seid völlig entspannt. Was klingt wie aus einem Meditationsratgeber wird Wirklichkeit: SWR3 rettet euren Urlaub 2022 und schenkt Pärchen eine Reise mit dem Hausboot für eine Woche. Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst!

Hinweis Der Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender ist Locaboat holidays.

Meldet euch und eure Partnerin oder euren Partner bis zum 5.5.2022 über das Gewinnspielformular an. In den Gewinnspielrunden bekommt ein Paar getrennt voneinander die drei selben Fragen gestellt. Es handelt sich dabei um Fragen zum jeweils anderen oder zur Beziehung. Zum Beispiel: „An welchem Ort habt ihr euch das erste Mal geküsst?“ Wir raten euch also: Bereitet euch vor und gleicht die Antworten noch mal ab.

Beantworten die Mitspielenden zwei Fragen davon übereinstimmend, haben sie zwei Matches und damit den theoretischen Beziehungscheck bestanden. Ihr gewinnt dann den Hausboot-Urlaub für die jeweilige Region und könnt den Beziehungscheck auf dem Boot in die Praxis umsetzen.

Auch Hausbooturlauber Oskar aus Zürich sieht die gemeinsame Zeit auf dem Boot als optimale Probe für die Zukunft:

Rundgang durchs Hausboot

Wie sieht so ein Hausboot eigentlich genau aus? Ist da genügend Platz und kann ich da auch kochen? Ja! Hier kannst einen virtuellen Rundgang durchs Boot machen.

Mein Haus. Mein Boot. Mein Radio. Jetzt SWR3 einschalten, mitmachen und mit etwas Glück schippert ihr mit eurem Partner schon bald durch Frankreich, Deutschland oder die Niederlande. Für dieses Abenteuer zu zweit stehen euch mehrere Fahrtgebiete in Europa zur Auswahl. An jedem Tag wird ein anderes Ziel verlost.

Deutschland (Brandenburg)

Beruhigende Natur und viele Wasserwege: Das bietet euch das Fahrtgebiet Brandenburg.

Frankreich (Elsass/Lothringen)

Eine Nachbarregion von SWR3Land vom Wasser aus erkunden – das ist eine ganz neue Erfahrung! Als wäre die Elsässer Kulinarik nicht schon Grund genug, dort Urlaub zu machen, erlebt ihr abwechslungsreiche Natur und Kultur.

Niederlande (Amsterdam/Utrecht)

Rund um Amsterdam seid ihr auf eurem Boot zu Hause und könnt die Niederlande vom Wasser aus entdecken. Ob Natur oder Ausflug in die Stadt – näher kommt ihr dem holländischen Lebensstil nicht.

Deutschland (Mecklenburg-Vorpommern/Müritz)

Die Mecklenburgische Seenplatte gleicht einem Binnenmeer und ist perfekt für einen Urlaub auf dem Hausboot. Unzählige Seen mit versteckten Buchten und schönen Ankermöglichkeiten warten auf euch.

Frankreich (Burgund-Saône)

Nach einem Tag auf dem Wasser oder in einer kleinen historischen Altstadt den Abend auf dem Boot mit einem Glas Rotwein ausklingen lassen? Das geht stilecht im Burgund!

Das wichtigste zuerst: Ihr braucht keinen Bootsführerschein für den Hausboot-Urlaub! Ihr bekommt eine theoretische und praktische Einführung am Abfahrtshafen und erhaltet dann einen Charterschein, der für die gesamte Reisedauer gültig ist.

SWR3 Reporterin Corinne Schwager war zusammen mit Kollege Josh Kochhann auf dem Hausboot unterwegs. Sie haben für euch schon mal getestet, wie das alles abläuft.

Mit etwas Übung ist Bootfahren plötzlich wie Computerspielen und das Wenden auf dem schmalen Kanal kein Problem mehr.

Hier erzählt sie, wie es sich ihre erste Fahrt angefühlt hat.

Diverses 25.2.2022 So easy ist Hausboot-Fahren Dauer 0:58 min

Wo kann ich anlegen?

Anders als beim Wohnmobil darf ein Boot überall festmachen oder ankern, wenn es nicht explizit verboten ist. Das kann im Wald an einem Kanal oder auch in einem kleinen romantischen Städtchen sein. Da kann man dann einfach auf dem Sonnendeck den Abend mit einem Glas Wein ausklingen lassen und anschließend zum Kuscheln in das gemütliche Bett in der Kabine steigen … Leichte Wellen schaukeln dann in den Schlaf!

Was darf auf keinen Fall fehlen?

Damit ihr auf alles vorbereitet seid, dürfen ein paar Sachen nicht im Reisegepäck fehlen.

Regenkleidung

Handschuhe für die Seile

rutschfeste Schuhe mit Gummisohle

Taschen- oder Stirnlampe

Fernglas

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „SWR3 Urlaubsretter“, das von SWR3 veranstaltet wird.

Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts -, vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Fürs ON AIR Gewinnspiel kann man sich zwischen dem 27.4.2022, 5:00 Uhr und dem 5.5.2022, 18:00 Uhr auf www.SWR3.de registrieren. Die Spielrunden finden zwischen dem 2.5.2022 und dem 6.5.2022 jeweils in der 8 Uhr-Stunde und in der 9 Uhr-Stunde im Programm von SWR3 statt.

Gewinn

Ein Hausboot (Pénichette® P950E, führerscheinfreier Bootstyp) für eine Woche Nutzungsdauer/Urlaub (Gewinner*in plus eine volljährige Begleitperson) inkl. „Locaboat-Inklusiv-Pauschale“ (Diesel, Endreinigung, ein Fahrrad an Bord und Rückkauf der Kaution/Vollkaskoversicherung.

Für jeden Gewinnspieltag wird ein anderes Fahrgebiet ausgelobt:

Auslosung am 2.5.2022 Region/Fahrtgebiet Brandenburg ab Abfahrtshafen Fürstenberg (Deutschland)

Auslosung am 3.5.2022 Region/Fahrtgebiet Elsass/Lothringen ab Abfahrtshafen Lutzelbourg (Frankreich)

Auslosung am 4.5.2022 Region/Fahrtgebiet Amsterdam /Utrecht ab Abfahrtshafen Loosdrecht (Holland)

Auslosung am 5.5.2022 Region/Fahrtgebiet Mecklenburg-Vorpommern/Müritz ab Abfahrtshafen Fleesensee (Deutschland)

Auslosung am 6.5.2022 Region/Burgund ab Abfahrthäfen Joigny, Briare, Corbigny, Dompierre, St. Léger oder Scey-sur-Saône (Frankreich)

Digitalauslosung Region/Fahrtgebiet Canal du Midi & Camargue ab Abfahrtshäfen Argens, Bram, Négra oder Lattes (Frankreich)

Teilnahmeberechtigung

Die/der Gewinner*in und auch die Begleitperson müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Die/der Gewinner*in und ihre/seine Begleitperson müssen im Besitz eines gültigen Ausweisdokuments (Personalausweis/Reisepass) sein.

Durchführung des ONAIR-Gewinnspiels

Das Paar bekommt getrennt voneinander drei Fragen gestellt, beantworten sie zwei davon übereinstimmend, haben sie gewonnen. Die Teilnahme an der Spielrunde wird unter allen teilnahmeberechtigten Gewinnspiel-Teilnehmerpaaren ausgelost.

Durchführung des Gewinnspiels auf Facebook/Instagram

Die digitale Verlosung in den sozialen Medien Instagram und Facebook beginnt am 6. Mai – Die Gewinnerpaare werden über die Details des Gewinns per Mail/persönlicher Nachricht benachrichtigt. Sofern die/der Angeschriebene sich auf diese Benachrichtigung nicht, innerhalb der vorgegebenen Frist, zurückmeldet, verfällt der Gewinn.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist der SWR nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls. Die Gewinnspielteilnehmer*innen sollten deshalb ihre Mails/Nachrichteneingänge und auch die SPAM-Filter regelmäßig checken.

Hinweise zum Gewinn

Der Reisezeitraum wird, in Absprache, nach Verfügbarkeit mit der LOCABOAT PLAISANCE GmbH festgelegt. Der Reisebeginn sollte spätestens am 24. Oktober 2022 sein. Die Absprache mit LOCABOAT PLAISANCE GmbH sollte spätestens 4 Wochen nach der jeweiligen Auslosung erfolgen.

Die Reise kann im o.g. Zeitraum zu dem verfügbaren und mit der LOCABOAT PLAISANCE GmbH vereinbarten Reisetermin angetreten werden. Sollte die Reise zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Es gibt keinen Anspruch auf Erweiterungen des Gewinns oder Zubuchungen zusätzlicher Begleitpersonen bzw. Buchung größerer Hausboote oder Zubuchung von zusätzlichen Nutzungstagen.

Die Reiseteilnehmer*innen haben dafür Sorge zu tragen, dass sie während der Reise über ausreichende Geldmittel verfügen. Sie müssen in der Lage sein, Lebenshaltungskosten und Zusatzausgaben während der Reise aus eigenen Mitteln bestreiten zu können.

Sonstiges

Für die Teilnahme an der Reise mit dem Hausboot gelten zusätzliche Teilnahmebedingungen. Bei der Übergabe des Hausbootes muss ein sog. Bootsmietvertrag mit LOCABOAT PLAISANCE GmbH unterzeichnet werden. Außerdem muss, per Kreditkarte, eine Kaution von EUR 500 hinterlegt werden.

Die Übergabe und Rückgabe des Bootes erfolgt am Liegehafen. Die An- und Abreise nach bzw. vom Liegehafen wird von der/vom Teilnehmer*in selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

Das Boot muss bei der Abgabe am Ende der Reisewoche in einem ordentlichen Zustand am Liegehafen abgegeben werden.

Die/der Teilnehmer*in erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden. Jede/r Teilnehmer*in erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Die/der Gewinner*in und die Begleitpersonen erklären sich auch bereit, für eine weitergehende Berichterstattung zur Verfügung zu stehen. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten der/des Gewinnerin/Gewinners und ihrer/seiner Begleitpersonen an den Kooperationspartner und deren Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen und den Wohnort der/des Gewinnerin/Gewinners und der Begleitpersonen, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiter zu geben.

Eine darüber hinaus gehende Speicherung oder Verarbeitung der Daten findet nicht statt.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder die LOCABOAT PLAISANCE GmbH zu.

Der SWR kann Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Sofern die Reise aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf des Events Änderungen erfährt, werden wir die Gewinner informieren. Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen sind ausgeschlossen.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Bezüglich der Veranstaltung des Gewinnspiels haftet der SWR in vollem Umfang bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender ist die LOCABOAT PLAISANCE GmbH.