In Eigenregie hast du Projekte wie Tapezieren oder Fliesen neu verfugen erledigt. Idee top, das Ergebnis aber nicht so, wie du es dir vorgestellt hast? Damit bist du nicht allein, SWR3 hat die Lösung: die Heimwerker-Helfer.

Wir sammeln die schönsten und schlimmsten Heimwerker-Fails aus SWR3Land und sorgen zusammen mit Hornbach dafür, dass von deinem Projekt nicht mehr übrig bleibt als eine lustige Erinnerung.

Wir schicken dir den Heimwerkerprofi vorbei, der dir nicht nur dabei hilft, die „Verschlimmbesserungen zu beseitigen“. Nein, unser Experte verrät dir auch noch, wie es beim nächsten Mal besser klappt. Damit du in Zukunft als ungekrönter Heimwerkerkönig deine Freunde beeindrucken kannst.

Wir liefern das Material und den Heimwerker-Experten

Der Experte bringt alles mit, um deinen handwerklichen Fauxpas zu beseitigen. Egal, ob es dafür nur Werkzeug oder auch das Material braucht.

So kannst du dich bewerben!

Fülle das Formular aus und schicke uns das schönste Foto von deinem Heimwerker-Fail. Du kannst dich auch per Whatsapp bewerben. Einfach eine Nachricht mit allen Daten aus dem Formular an die 07221/2011 und wir schicken dir mit etwas Glück einen Experten, der gemeinsam mit dir den Schaden wieder in Ordnung bringt.

Bevor du dich bewirbst, lies bitte unsere Teilnahmebedingungen durch.

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender des Gewinns ist Hornbach.