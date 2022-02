Die französisch-schweizerische Pop-Band Carrousel wurde 2007 von Sophie Burande und Léonard Gogniat in Südfrankreich gegründet. Beide spielten Akkordeon auf einem Marktplatz in einem kleinen Dorf. Sie merkten, dass sie musikalisch auf derselben Ebene waren und beschlossen zusammen, ein Projekt zu starten. Seither sind sie auch ein Liebespaar. Mit im Gepäck haben sie ihr aktuelles und fünftes Album, das auch so heißt „Cinq“. - VVK: 19,70 € inkl. Gebühr / AK: 22 €