AnnenMayKantereit, Silbermond, Lotte und viele mehr waren beim diesjährigen Kessel Festival dabei. Zehntausende kamen auf den Canstatter Wasen und haben zwei Tage lang ausgelassen gefeiert.

Nach zwei Jahren Corona-Pause ging es endlich in die zweite Runde! 2019 gab es die Kessel-Premiere mit knapp 30.000 Besuchern. Und auch in diesem Jahr durften sich die Veranstalter über 50.000 Besucher an den beiden Festivaltagen freuen.

Kessel Festival – mehr als Musik

Klar, gute Musik ist bei einem Festival am wichtigsten, deswegen kamen auch einige coole Künstler und Bands nach Stuttgart: Die Headliner waren AnnenMayKantereit am Samstag und LaBrassBanda am Sonntag. Aber auf der Hauptbühne haben auch Silbermond, Joris, Lotte, Moop Mama und viele andere bekannte Bands gepielt.

Party-People am Kessel-Sonntag

So sieht gute Laune aus: Hier gibt es die schönsten Bilder von glücklichen und feiernden Menschen auf dem Kessel Festival.

Line-Up: diese Bands standen auf der Bühne

Samstag, 25. Juni 2022

AnnenMayKantereit

Die Orsons

01099

Lotte

Kleinstadt (Newcomer-Bandcontest-Gewinner 2019)



Sonntag, 26. Juni

Bayrische Barfuß-Party mit LaBrassBanda

LaBrassBanda sind der Überzeugung, dass man sich beim Tanzen scharf fühlen sollte. „Es muss net schee sei, es muss Spaß machen“ , so die Ansage von Sänger Stefan Dettl. Und das hat es allemal. Party pur mit der bayrischen Blasmusikkapelle.



Silbermond: „Endlich nicht mehr digital“

Stefanie Kloß, Frontfrau von Silbermond, freute sich tierisch, dass das Kessel-Publikum lieber mit ihr vor der Bühne feierte als im Freibad zu liegen. Und deswegen gab sie auch alles, um die Fans zu begeistern. Und die gaben auch alles. Lautstark wurde mitgesungen bei „Das Beste“ oder „Symphonie“. Steffi lobte auch gleich und meinte: „Der schönste Chor Stuttgarts“ .



Ganz nah dran an Joris

Er freute sich extrem in Stuttgart auf der Bühne stehen und generell wieder Konzerte geben zu dürfen: Joris war sogar schon einen Tag früher zum Kessel Festival angereist und hatte sich als Zuschauer Lotte, die Orsons und AnnenMayKantereit angeschaut. Heute freute er sich selbst mit seiner Band spielen zu dürfen.



Moop Mama heizen dem Publikum so richtig ein

Stuttgart schwitzte, aber völlig egal, weil bei Moop Mama auf der Bühne wird einem auch ohne Sonnenschein ganz schön warm. Als die zehnköpfige Brassband aus München die Kessel-Bühne betrat, war der Platz schon krachend voll und bei den ersten Beats aus den Bläsern, stürmten weitere Fans tänzelnd zur Bühne.



Highest Highs auf dem Festival

Zehntausende haben auf dem dem Wasen in Stuttgart gefeiert. Aber jeder erlebt so ein Festival ganz individuell. SWR3-Reporter Nils Dampz war das ganze Wochenende auf dem Wasen. Das sind seine Top-Kessel-Festival-Momente 2022!

Kessel Festival 26.6.2022 Die Top Festivalmomente 2022 Dauer 1:38 min

Die besten Henning-May-Interpreten aus Stuttgart

SWR3-Reporter Nils Dampz hat die Leute auf dem Kessel Festival gefragt, ob sie die Stimme von Henning May, Frontsänger der Band AnnenMayKantereit, imitieren können – weil wer will nicht so ne tolle, tiefe Stimme haben. Hier sind sie, die besten Henning Mays aus Stuttgart.

SWR3 Kessel Festival 26.6.2022 Wie Henning May ist in Stuttgart? Dauer 0:54 min

Es war heiß, Stuttgart schwitzte und feierte das zweite Kessel Festival auf dem Canstatter Wasen. Hier gibt es die besten Bilder vom Samstag.

Was war sonst noch geboten?

Neben den Konzerten konnte man beim Kessel Festival aber noch so viel mehr erleben. Das Event auf dem Cannstatter Wasen, im Reitstadion und auf dem Neckar soll ein „Jedermann-Festival“ sein – das zeigte sich auch im Programm. Es gab ein Sportprogramm zum Anschauen und Mitmachen und beim sogenannten Übermorgen Markt spielte das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle. Das Kessel Festival richtete sich mit einer Babywiese oder einem Mitmachzirkus ausdrücklich auch an Familien und Kinder. Noch mehr Musik kam übrigens von Newcomern auf der Kulturbühne und von DJs auf dem ganzen Festivalgelände.

Dance-Moves à la Friedrich Merz beim Kessel Festival

Wir haben das Kessel-Publikum gefragt, ob es sich auch so smooth bewegen kann, wie CDU-Politiker Firedrich Merz. Hier gibt es die schönsten Dance-Moves vom Festival.