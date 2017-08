Rory Graham alias Rag'n'Bone Man hat mit seinem Hit Human das ganz große Ding gelandet. Beim SWR3 New Pop Festival will er sich deshalb besonders bei seinen deutschen Fans bedanken, denn die haben den Song auf Platz 1 gebracht. Deshalb spielt er am Donnerstag erst sein eigenes New-Pop-Konzert im Kurhaus und danach nochmal live beim „Special“ im Festspielhaus.