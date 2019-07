Was kannst du beim Sea You Festival erleben?

Das Sea You Festival liegt an einem der wärmsten Orte in Deutschland, direkt an einem Badesee und findet dieses Wochenende am 13. und 14 Juli am Tunisee in Freiburg statt. Neben den feinsten Elektro-Beats kannst du noch einiges mehr genießen:



Du kannst zum Beispiel mit XXL Flamingos über den See schippern, es dir in der Chillout-Area mit Hängematten gemütlich machen, dich in der Styling-Area schminken lassen #festivalglitter oder eine Fashion- und Beauty-Lounge besuchen und deinem Festival-Outfit den letzten Schliff geben.

Wer mutig ist, kann sogar mit dem Wakeboard über den Tunisee brettern. Besonders schön ist auch die Water-Chillout-Area, ein kleiner Steg der auf den See führt und genügend Platz für deine heiß getanzten Füße im Wasser bietet.



Eine ganz besonderes Highlight von 2019: Das neue Bühnenbild der Stage 3 wird doppelt so groß wie im Vorjahr und die Form eines gigantischen Seeadlers haben. Du kannst also ziemlich gespannt sein!



Sea You Festival 2018 – unser SWR3-Aftermovie

Du möchtest nichts vom Festival verpassen?

Wir werden im Radioprogramm vom Festival berichten und dich in unserer Instagram-Story während des unvergesslichen Sommerwochenende “mitnehmen“.

Sea You Festival: Das Line-Up 2019

Alle Farben

Lost Frequencies

YouNotUs (live)

Klingande

Außerdem: Adam Beyer, Amelie Lens, AKA AKA feat. Thalstroem, Adana Twins, Ben Klock, Boris Brejcha, Dubfire, Deepend, Dirty Doering, Felix Kröcher, Jamie Jones, Jan Blomqvist (live), Joyhauser, Klaudia Gawlas, Kerstin Eden, Len Faki, Lexy & K-Paul (live), Lovra, Maceo Plex, Monika Kruse, Marika Rossa, Marcus Meinhardt, Mausio, N'to (live), Niconè, Pan-Pot, Pappenheimer, Sam Paganini, Solomun, Sven Väth, Spartaque*, Thomas Schumacher, The Yellowheads, Timon Mandl*, Two Pauz, Victor Ruiz, Vanita. *playing @Hans Bunte Areal. Freiburg

So schön sah das Sea You Festival 2018 aus!

Hier findet ihr die schönsten Insta-Pics vom Sea You Festival 2019: