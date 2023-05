Am 14.5. ist Muttertag und passend dazu hat Viki Fuchs ein Rezept für SWR3-Land kreiert, mit dem ihr eure Mama überraschen könnt: Sommerrollen. Ihr habt noch fünf oder sechs Zutaten im Kühl- oder Vorratsschrank? Dann meldet euch am Samstag, den 13.5. ab 13 Uhr bei uns und Viki Fuchs wird für euch daraus eure eigenen, ganz individuellen Mini Menüs erstellen.

Sommerrollen: Das perfekte Rezept zum Muttertag

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Rinderhüfte vorbereiten und anbraten: 10 Minuten

Rinderhüfte im Ofen garen: 4-6 Minuten

Kräuter waschen und Gemüse schneiden: 10 Minuten

Glasnudeln zubereiten: 10 Minuten

Reisblätter vorbereiten und Rollen formen: 10 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Viki Fuchs

Das brauchst du für die Sommerrollen:

8 Blätter Reispapier

200 g Rinderhüfte

1 Bund Koriander

1 Bund Minze

200 g Glasnudeln

2 Karotten

etwas Asia-Mayoinnaise

1 Prise Salz

Sonnenblumenöl

Sesam

Pfeffer

wer mag: Sojasauce

So bereitest du die Sommerrollen zu

Die Rinderhüfte von Sehnen und Silberhaut befreien, mit Salz und Pfeffer würzen und in einer heißen Pfanne mit etwas Sonnenblumenöl von beiden Seiten anbraten.

Im Ofen bei 160°C ca. 4-6 Minuten garen, bis das Fleisch eine Kerntemperatur von 56 °C erreicht hat. Aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen.

Das Fleisch in hauchdünne scheiben schneiden.

Die Kräuter waschen, trocken tupfen und zupfen.

Die Karotten schälen und klein raspeln.

Die Glasnudeln nach Anleitung mit heißem Wasser übergießen, quellen lassen, abgießen, abtropfen lassen und mit etwas Asia-Mayonnaise und Sojasauce marinieren.



Das Reisblatt kurz in kaltes Wasser tauchen und dann auf ein feuchtes Geschirrtuch legen.

Alle Zutaten in einer Linie auf das Reisblatt legen, einmal umschlagen, die Seiten einschlagen und zu Ende rollen.

Die Sommerrollen mit Sesam bestreuen und mit der Asia-Mayonnaise servieren.

Mini Menüs mit Viki Fuchs zum Muttertag

Ihr wollt etwas kochen, aber der Kühlschrank gibt nicht mehr so viel her? Dann kann euch TV-Köchin Viki Fuchs weiterhelfen! Am 13.5. von 13 bis 16 Uhr könnt ihr in der Sendung SWR3 Mini Menüs mit Marcus Barsch fünf bis sechs Zutaten nennen, die ihr gerade zu Hause habt und Viki Fuchs zaubert euch spontan ein Menü daraus. Wie ihr dabei sein könnt? Radio einschalten und direkt im Studio anrufen (07221 20 11) oder eine Whatsapp-Nachricht (07221 20 11) schreiben.

Das ist Viki Fuchs Viki Fuchs Viki Fuchs kommt aus dem Schwarzwald (Münstertal) und ist Köchin. Seit 2015 führt sie mit ihrer Schwester den Familienbetrieb, das Hotel Spielweg, und führt dort die Küche. Besonders die regionale Küche hat es ihr angetan: Wildgerichte kombiniert sie dabei mit der asiatischen Küche und erhielt sogar einen Grünen Stern für ihre nachhaltige Gastronomie vom Guide-Michelin.

Viki Fuchs: TV-Köchin aus dem Schwarzwald

Vor der Sendung am Samstag haben wir mit Viki Fuchs gesprochen. Dabei hat sie uns vertrraten, was sie so gar nicht ausstehen kann: Paprika.

Paprika ist kein Gemüse, das ist ein Zustand!

Sowohl die Konsistenz als auch der Geschmack sei für die Köchin noch nie schmackhaft gewesen. Was bei ihr im Kühlschrank hingegen nie fehlen darf? So einiges! Neben Sojasauce und Butter sind für die Schwarzwälderin Oliven, Parmesan und Toastbrot nicht wegzudenken. Dazu darf es noch Schinken, Bulgur und Tomaten-Tapenade sein. Daraus erhalte man immer etwas, was man schnell kochen kann!

