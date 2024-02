per E-Mail teilen

Klar, jedes Spiel braucht Regeln. Das war auch beim SWR3 Radio-Duell so. Hier könnt ihr nochmal alles über Gruppenbildung, Fan-Unterstützung und das Punktesystem nachlesen.

Die Spielregeln

Faire Chancen für alle: Auch beim Radio-Duell gelten Spielregeln. © DOC RABE Media - Fotolia.com

Bernhard Hoëcker spielt in fünf Spielrunden gleichzeitig gegen ganz SWR3-Land. Damit es dem Comedian gegenüber nicht zu unfair ist, darf auch er sich von seinen Fans per Facebook und Telefon unterstützen lassen.

Im Vorfeld der Show werden aus allen Gruppen, die sich in der SWR3Land-Community in die Mitmachgruppe eingetragen haben, insgesamt fünf Teams ausgelost. Jedes spielt im Radio stellvertretend für SWR3-Land jeweils ein Spiel – wird dabei aber von allen anderen Hörern via Facebook, Twitter und SWR3Land-Community mit Lösungsvorschlägen unterstützt. Helfen lohnt sich für alle.

Gewinnt Tickets für Hoëcker und Christoph Sonntag

Wenn SWR3-Land Bernhard Hoëcker schlägt, haut er für eine komplette Gruppe Tickets für seine Live-Show raus. Den Ort könnt ihr euch selbst aussuchen.

Außerdem kann eine andere Gruppe noch Tickets für die Premiere der neuen Tour von SWR3-Comedian Christoph Sonntag abräumen – natürlich auch fürs ganze Team. Also: eintragen, mitmachen und mit etwas Glück Tickets gewinnen.

Spannend bis zum Schluss

Um den Abend auch vom Punktesystem her spannend zu gestalten, lassen wir die Möglichkeit offen, beim vorletzten Spiel des Abends das „Ruder“ noch mal herumzureißen. Heißt: Selbst wenn Hoëcker die ersten drei Spielrunden für sich entscheiden sollte, hat SWR3-Land noch immer die Chance, zu gewinnen. Nur wenn Hoëcker oder SWR3-Land die ersten vier Spiele gewinnt, ist das gesamte Radio-Duell vorzeitig gewonnen – dann hat der Gewinner es sich aber auch verdient. Beim letzten Spiel – dem Spannendsten des Abends – ginge es dann „nur noch“ um die Ehre.

Punktesystem:

Spiel 1: 1 Punkt

Spiel 2: 2 Punkte

Spiel 3: 3 Punkte

Spiel 4: 4 Punkte

Spiel 5: 8 Punkte

Ablauf des SWR3 Radio-Duells (16 bis 22 Uhr)

Jede Stunde geben wir immer nach den Nachrichten die Kategorie des kommenden Spiels bekannt – zum Beispiel Allgemeinbildung, Musik, Geschicklichkeit, Konzentrationsfähigkeit. Dann könnt ihr zu Hause schon mal überlegen, ob Ihr da einen Experten bei euch im Team habt.

Immer gegen 20 nach stellen wir euch das Spiel bzw. die Aufgabe vor. Und dann habt ihr und Bernhard Hoëcker jeweils 20 Minuten lang Zeit, die Aufgabe zu lösen.

Wie alles genau funktioniert, erklären wir natürlich auch nochmal vor dem Spielstart in der Warm-Up-Show im Radio ab 13 Uhr in SWR3.