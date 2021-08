auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Er war einer DER Stars des SWR3 New Pop Festivals 2015. Sein gefühlvoller Rock mit Folkeinflüssen hat ihn weltweit bekannt gemacht. Stars wie Taylor Swift hatten seinen Hit Let it go auf ihrer Lieblingsplaylist gespeichert. Jetzt kommt er nach Baden-Baden und spielt ein exklusives Konzert für 100 SWR3-Hörer. Wie ihr dabei sein könnt, erfahrt ihr hier.