SWR3-Comedy-Mann Andreas Müller ist ab Oktober mit neuem Programm auf Tour. Bis 11. September verloste SWR3 exklusive Premieren-Tickets für eine Show auf einem historischen Bodensee-Schaufelraddampfer. Den Gewinnern herzlichen Glückwunsch! Volle Gags voraus!

Mit Kapitänsmütze auf dem Kopf und in blau-weiß gekleidet inspiziert Andreas Müller die Location für ein ganz besonderes Event. SWR3 Comedy-Multitalent und das (schwäbische) Meer – das passt zusammen wie Reiner Calmund und Torte, Angela und Horst oder Udo und Likörchen. All diese Promis und viele mehr gehen vereint am 29. September zusammen mit Andreas und 50 SWR3-Gewinnern an Bord der DS Hohentwiel und feiern exklusiv die Premiere des neuen Müller-Gagfeuerwerks.

So konntet ihr gewinnen Zwischen dem 5.9. und 11.9.2018 die SWR3 Morningshow einschalten: In dieser Zeit bekommen Anneta Politi und Kemal Goga Besuch von Andreas Müller in seinen unterschiedlichen Promi-Rollen. Er beschreibt eine Stadt in SWR3land und hat entscheidende Hinweise für euch. Wenn ihr die gesuchte Stadt vor eurem Duell-Gegner erratet, bekommt ihr die Tickets! In jeder Morningshow-Stunde gibt es 1 x 2 Tickets zu gewinnen. Ihr habt rund um die Uhr die Möglichkeit, euch auf der 01802 – 929 100 (6 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, mobil maximal 42 Cent) für das Spiel anzumelden. Vom 29.8 bis 4.9.2018 gab es zusätzlich ein Onlinegewinnspiel. Gewonnen haben: Oliver aus Eschenbach und Petra aus Biberach. Bitte lest auf jeden Fall vorher unsere Teilnahmebedingungen!

Das Gewinner-Programm

Die SWR3-Fans erwartet eine idyllische Fahrt auf dem Bodensee, vorbei an Lindau, Kressbronn und Langenargen, dazu ein leckeres Abendessen an Bord und die neue Müller-Show auf dem altertümlich-noblen Schiff. Das neue Bühnenprogramm von Andreas Müller soll entschleunigen:

Unser Alltag ist sowieso schon stressig genug, da will ich ein bisschen Ruhe reinbringen und den Wahnsinn, der uns umgibt, ein bisschen für unsere Gewinner sortieren!

Am Ende des Abends geht’s per Shuttle zurück ins Hotel, denn eine Übernachtung gehört zum Entspannungsprogramm dazu. Für die An- und Abreise gibt es Gutscheine von der Deutschen Bahn.

Video: So prominent wird die neue Andreas-Müller-Tour