Endlich wieder Konzertzeit! Und das nicht direkt vor der Haustür, nein, in fünf europäischen Großstädten laden wir euch zu einem einmaligen Musikerlebnis ein. Wir kümmern uns um eure Reise und eure Unterkunft. Alles, was ihr tun müsst, ist viel Spaß dort zu haben.

Das Gewinnspiel ist beendet. Um diese fünf Städte wurde gespielt. Unsere SWR3-Gewinner erleben Christina Aguilera, Bryan Adams, Alma, Of Monsters And Men und Eros Ramazzotti live. Hier gibt es Infos zu den Destinationen.

Christina Aguilera am 10. November in London

SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler über Christina Aguilera:

»Wer einem Super-Star bei der Arbeit zusehen will, sollte unbedingt mal auf einem Konzert von Christina Aguilera gewesen sein. Was diese Frau gesanglich, optisch, musikalisch und dramaturgisch bei ihren Shows bietet ist eine perfekte Mischung aus Entertainment, Qualität und Höchstleistung. Dass sich die US-Amerikanerin die besten Musiker und Tänzer leistet, die sie kriegen kann, versteht sich von selbst. Absolut sehenswert.«

Die Facts zu London

London ist einer der meistbesuchten Orte der Welt – allein im vergangenen Jahr gab es rund 19 Millionen Übernachtungen. HLX Touristik GmbH Bild in Detailansicht öffnen In den U-Bahn-Schächten gibt es eine eigene Mückenart, die sich an die Bedingungen in den Schächten angepasst hat und dort heimisch geworden ist. Die Mücke Culex pipiens molestus saugt besonders gern Menschenblut, während ihre überirdisch lebenden HLX Touristik GmbH Bild in Detailansicht öffnen Es ist verboten das Parlamentsgebäude zu betreten, wenn man eine Rüstung oder eine Schutzweste trägt. Es war ein Versuch von Edward II. zu verhindern, dass Adlige mit Gewalt drohen, wenn das Parlament einberufen wurde. dpa/picture-alliannce.de/Federico Gambarini Bild in Detailansicht öffnen Laut Gesetz darf man keine Reifen oder Wannen über den Bürgersteig tragen, außer man lädt sie in ein Fahrzeug oder aus einem Fahrzeug. Grund für das Gesetz: es kommt aus einer Zeit in der London stark gewachsen ist. Der Metropolitan-Police-Act war HLX Touristik GmbH Bild in Detailansicht öffnen

Christina Aguilera

Sie ist die einzige Künstlerin, die es schaffte, in die Top 100-Liste der größten Sängerinnen und Sänger des Rolling Stone-Magazins aufgenommen zu werden, bevor sie 30 Jahre alt war. Vom Mickey Mouse Club zur Pop-Prinzessin (Genie In A Bottle) zur verruchten Lady (Dirrty) zur Hommage-Sängerin an die 20er- bis 40er-Jahre (Ain’t No Other Man) zur Soulsängerin (Liberation). Christina Aguilera hat schon viele Lebensphasen auf ihren Alben gezeigt – eins blieb aber immer gleich: ihre unvergleichlich soulige Stimme! Ihre erfolgreichstes Album Stripped von 2002 verkaufte sich weltweit über 13 Millionen mal. Christina spielt dieses Jahr eine Residence in Las Vegas – mehrere Wochen lang die gleiche Show in derselben Location.

Bryan Adams am 11. Dezember in Barcelona

SWR3-Musikredakteur Jörg Lange über Bryan Adams:

»Bryan Adams, der Name steht für puren Mainstream-Rock und jede Menge Hits. Der 59-jährige Sänger und Gitarrist wird auf seiner aktuellen ›Shine A Light‹-Tour von einer vierköpfigen Band, Gitarre, Bass, Drums und Keyboards begleitet. Aufwendige Video-Effekte gibt es auch, die sind im Konzert bei seinen vielen Rock-Klassikern wie »Summer Of 69«, »Cuts Like A Knife« oder seinen Balladen wie »All For Love« oder »(Everything I Do) I Do It For You« fast überflüssig. Gute Stimmung ist garantiert. Und wenn der spielfreudige Bryan Adam zum Schluss auch noch einige Publikumswünsche auf Zuruf erfüllt, dann ist auch die ein oder andere Überraschung dabei!

Die Facts zu Barcelona:

Die Sagrada Familia soll, so aktuelle Pläne, im Jahr 2026 zum hundertsten Jahrestag von Gaudís Tod fertig werden. Der Bau ist kompliziert und wurde durch viele Ereignisse verzögert. Unter anderem durch den Tod Gaudís, den spanischen Bürgerkrieg, HLX Touristik GmbH Bild in Detailansicht öffnen Insgesamt erstrecken sich die Strände von Barcelona über mehr als vier Kilometer. HLX Toursitik GmbH Bild in Detailansicht öffnen Im Jahr 1960 spendete der FC Barcelona 100.000 Peseten für die Restauration der Kirchenfenster in der Kirche Santa Maria del Mar. Sein Logo wurde deshalb in einem Kirchenfenster verewigt. Die Fenster waren im Bürgerkrieg durch einen Brand zerstört dpa/picture-alliance.de / Michael Weber Bild in Detailansicht öffnen Der Eifelturm in Barcelona? Die Legende sagt, dass Gustave Eiffel einen Turm geplant hatte, der am Eingang zu Spaniens erster internationaler Ausstellung in Barcelona 1888 stehen sollte. Barcelona soll wegen der Größe und der Kosten abgesagt habe. dpa/picture-alliance.de / Ulrich Faust Bild in Detailansicht öffnen Dafür gibt es in Barcelona den Park Güell. Die wunderschöne Anlage gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt und wird als Antoni Gaudís Hommage an die Natur bezeichnet. HLX Toursitik GmbH Bild in Detailansicht öffnen

Bryan Adams

Er ist zurück! Der Kanadier mit der unverwechselbaren Stimme hat im Frühjahr sein neues Album Shine A Ligh« veröffentlicht und ist seither auf Welttournee. Die erste Singleauskopplung Shine A Light hat Bryan Adams zusammen mit Ed Sheeran geschrieben. Über 40 Jahre Musikkarriere – über 100 Millionen verkaufte Tonträger. Bryan Adams ist einer der ganz Großen auf der Welt. Er setzt sich seit mehreren Jahren gegen den kommerziellen Walfang ein und hat auch vor Kurzem auf Instagram ein Foto gepostet, auf dem er ein Shirt mit dem Aufdruck Please stop killing whales trägt. Er ernährt sich seit den 80er Jahren vegetarisch, lebt seit einiger Zeit auch vegan. Bryans Vater wurde durch seinen Beruf beim Militär oft umstationiert, weshalb Bryan in seiner Kindheit häufig umziehen musste. Er lebte unter anderem in Ottawa, Wien.

Alma am 2. November in Helsinki

SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler zu Alma:

»Die 23-jährige Finnin ist ein wahres Energie-Monster. Pausenlos ist sie in Bewegung, animiert ihre Fans zum Mitsingen und Tanzen und hat trotzdem stimmlich alles im Griff. Erstaunlich ist in ihren Konzerten die Hit-Dichte. Obwohl Alma erst drei Jahre im Popbusiness unterwegs ist, hat sie mit »Karma«, »Bonfire«, »Dye My Hair«, »Phases« und »All Stars« schon eine Handvoll erfolgreicher Charts-Singles.«

Die Facts zu Helsinki:

In Helsinki gibt es ein Schwimmbad nur für Hunde, in dem die Tiere schwimmen lernen können. In dem 8x4 Meter großen Pool von Sport Hurtta können Hunde planschen und bis zu 1,5 Meter tief tauchen. Die Temperatur von konstant 23 Grad ist ideal für dpa/picture-alliance.de/BSIP Bild in Detailansicht öffnen Das Sibelius Monumentti besteht aus rund 600 Stahlröhren und erzeugt Klänge, wenn der Wind durchpfeift. Das Denkmal hat die Künstlerin Eila Hiltunen zu Ehren des finnischen Komponisten Jean Sibelius gebaut. Es erinnert an eine Kirchenorgel. dpa-picture-alliance.de/Stephan Gabriel Bild in Detailansicht öffnen Es gibt ein Stadtviertel in Helsinki mit dem Namen Kalasatama. Das Stadtviertel ist eine Art Versuchslabor für die nachhaltige und intelligente Stadt von morgen. In Kalasatama fährt keine Müllabfuhr. Der Müll wird über ein Rohrsystem abgesaugt und so HLX Touristik GmbH Bild in Detailansicht öffnen Das Leitungswasser kommt aus einem 120km langen Felstunnel, einem der längsten der Welt. Helsinki bekommt sein Trinkwasser aus Finnlands zweitgrößtem See dem Päijänne. Von dort führt der 120km-Felstunnel bis in die Stadt. Das Wasser braucht 14 Tage, HLX Touristik GmbH Bild in Detailansicht öffnen Wenn die Stadt durchsichtig wäre, dann sähe man unter ihr ein Labyrinth aus Tunneln und Gängen, die in Sackgassen enden. Weil in Finnland alle Menschen Anspruch auf einen Luftschutzraum haben, ist Helsinki durchzogen von einem Labyrinth aus Tunneln HLX Touristik GmbH Bild in Detailansicht öffnen

Alma

Verrückt, frech, einfallsreich, außergewöhnlich – das sind schon mal mindestens vier Gründe, warum man sich unsterblich in Alma verlieben könnte. Sie ist eine der angesagtesten Popsängerinnen der letzten Jahre. Die Finnin ist das komplette Gegenteil zur typischen Plastik-Pop-Prinzessin, sie legt ordentlich Attitüde an den Tag. Ihr Sound ist voller Gegensätze, die im Alma-Stil aber perfekt miteinander harmonieren – nahbar und cool, scharfkantig und gleichzeitig doch verletzlich. Sie mischt Rap-Elemente und Pop-Beats, Soul und Urban. Auch wenn wir von Alma schon viele Songs kennen, bringt sie erstaunlicherweise erst Ende diesen Jahres mit Have You Seen Her ihr Debüt-Album heraus. Erste Bekanntheit erlangte Alma übrigens bei einer Castingshow – der finnischen Version von Pop Idol 2013. Dort wurde sie Fünfte.

Of Monsters And Men am 15. November in Stockholm

SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler über die Band:

»Die wilden Isländer leben vor allem von ihrem gemischten Frontfrau-/Frontmann-Doppel Nanna Bryndís Hilmarsdóttir und Ragnar Þórhallsson. Die Stimmen der beiden harmonieren wunderbar und geben dem Indie-Folk-Pop-Sound von Of Monsters And Men diesen ganz besonderen Touch. Auch klar: bei ihrem Mega-Hit »Little Talks« steht jede Halle Kopf!«

Die Facts zu Stockholm

Die Fläche von Stockholm besteht zu etwa einem Drittel aus Parks und Grünflächen, ein weiteres Drittel besteht aus Wasser. HLX Touristik GmbH Bild in Detailansicht öffnen Viele Kirchen sammeln ihre Spenden bargeldlos über einen sogenannten Kollektomaten. Man tippt seinen Spenden-Betrag in den Kollektomaten ein, steckt wie bei einem Geldautomaten die Kreditkarte hinein und gibt seine PIN ein. Schon hat man bargeldlos dpa-picture-alliance.de / Thomas Robbin Bild in Detailansicht öffnen Ursprünglich bedeutet der Name „Stockholm“ übersetzt Pfahlinsel. Der Name setzt sich zusammen aus dem altschwedischen Stokker, das Stab oder Pfahl bedeutet, und holmen, was kleine Insel heißt. In einem historischen Brief vom Juli 1252 wird es zum HLX Touristik GmbH Bild in Detailansicht öffnen Die City-Maut für den Straßenverkehr heißt in Stockholm: „Gedrängel-Steuer“. dpa/picture-alliance.de / Paul Eckkenroth Bild in Detailansicht öffnen

Of Monsters And Men

Fever Dream heißt die neue – sie ist Album Nummer drei und gerade erschienen. Die erste Single daraus: Alligator. Während der Entstehungsphase haben Of Monsters And Men mit Rich Costey zusammengearbeitet, der schon mit Künstlern wie Muse, Biffy Clyro und Rage Against The Machine im Studio war. Die Monsters haben eine enge Verbindung mit SWR3 – vor sieben Jahren konnten einige Gewinner die Band in Island live erleben. Ein ganz besonderer Trip! Ihren ersten internationalen Erfolg feierten Of Monsters And Men 2011 mit ihrer Hitsingle Little Talks. Während der Aufnahmen zu Fever Dream hatten die Monsters viel Spaß mit den Studiohunden Neptun und Krummi.

Eros Ramazzotti am 11. Dezember in Rom

SWR3-Musikredakteur Jörg Lange zu Eros Ramazzotti:

»Vita Ce N’e World« ist das Motto der aktuellen Eros Ramazotti-Tour und das heißt sinngemäß, »es gibt noch Leben in der Welt!« Der 57-jährige italienische Sänger will mit seiner Musik trotz aller Krisen und Problemen Hoffnung machen und sein Rezept sind gefühlvolle Pop-Songs über die Liebe. Das bedeutet im Live-Konzert Emotionen pur, Balladen und seine Klassiker, wie »Cose Della Vita«, »Un Emotione Per Sempre«, »Fuoco Nel Fuoco« oder »Piu Bella Cosa«, die er live mit seiner achtköpfigen Band in Szene setzt. Fast 40 Jahre feiert er nun Erfolge – und er denkt nicht daran, aufzugeben!«

Die Facts zu Rom

In Rom gab es der Legende nach die wohl erste mehrstöckige Shopping Mall der Welt – und zwar schon am Anfang des zweiten Jahrhunderts n. Chr. Die Trajansmärkte waren eine sechsstöckige Anlage vermutlich mit Geschäften, Büros und Lagerräumen; der dpa/picture-alliance.de / Christian Handl Bild in Detailansicht öffnen Die Einwohner Roms lieben Katzen und haben sie durch eigene Gesetze schützen lassen. Das Gesetz erlaubt es Katzen, ungestört an ihrem Geburtsort leben zu können. Also quasi eine Bleiberecht für alle Katzen. Sophie Arie im Guardian: „Streunende Katzen dpa/picture-alliance.de/ Frank May Bild in Detailansicht öffnen Ca. 2500 Wasserspender gibt es in der Stadt, so dass man immer und an jeder Ecke kostenlos etwas zu trinken bekommt. Diese Brunnen, die Nasoni, wurden seit den 1870er Jahren aufgestellt, um die Trinkwasserversorgung Roms zu sichern. Sie dienen als dpa/picture-alliance.de / Lars Halbauer Bild in Detailansicht öffnen Mitten in Rom steht seit mehr als 2000 Jahren eine rund 36m hohe Pyramide. Sie ist zwischen 18 und 12 v. Chr. als Grabmal des einflussreichen Römers Gaius Cestius gebaut worden. Es war zu dieser Zeit in Mode, sich an ägyptischen Vorbildern zu dpa/picture-alliance.de / Bild in Detailansicht öffnen Obwohl das Meer rund 30km weit entfernt ist, besitzt Rom einen Leuchtturm. Er wurde zum 50jährigen Bestehen des italienischen Königreichs auf dem Hügel Gianicolo gebaut. Er ist ein Geschenk von Italienern, die nach Argentinien ausgewandert sind. Er dpa/picture-alliance.de / W. Wirth Bild in Detailansicht öffnen Er ist der berühmteste Brunnen in Rom: Die Fontana di Trevi. Angeblich soll es Glück bringen, Münzen über die rechte Schulter in den Trevi-Brunnen zu werfen. Eine Münze bedeutet: Man kehrt nach Rom zurück. Zwei Münzen bedeuten: Man verliebt sich HLX Touristik GmbH Bild in Detailansicht öffnen Piazza Navona: Der rechteckige Platz stammt aus dem 15. Jahrhundert und war früher mal ein Stadion, in dem Wettkämpfe stattgefunden haben. Auf dem Platz befinden sich gleich drei Brunnen, unter anderem der Vierströmebrunnen, einer der größten und HLX Touristik GmbH Bild in Detailansicht öffnen Der Petersdom in Rom, genauer gesagt im Vatikan, ist die Grabeskirche des Apostel Simon Petrus. Er ist das zentrale Heiligtum der römisch-katholischen Kirche. HLX Toursitik GmbH Bild in Detailansicht öffnen

Eros Ramazzotti

Album Nummer 15 ist seit 2018 draußen – und Eros Ramazzotti noch kein bisschen musikmüde. Und durchaus bereit, auch mal neue musikalische Wege zu gehen. Für die Platte hat er ein Duett mit der deutschen Schlager-Königin Helene Fischer aufgenommen. Auf Per Il Resto Tuto Bene singt sie auf Englisch – und die Nummer ist keine romantische Schmusenummer, wie man sie von Eros gewohnt ist, sondern eine ernste Hymne an die Menschlichkeit. Auch Luis Fonsi (Despacito) und Alessia Cara (Here) sind auf Vita Ce N'e zu hören. Er war einige Jahre mit der Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker verheiratet – die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Trotz seiner wahnsinnigen Erfolge hatte Eros bisher erst eine Nummer eins in Deutschland: Das Duett I Belong To You (Il Ritmo Della Passione) zusammen mit Anastacia.