Freut euch auf die SWR3 Party in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 10.02.24! Feiert zusammen mit unserem SWR3 DJ D White im Zelt am Moses-Parkplatz zu Karnevalshits und Partyklassikern. 50 % des Eintrittspreises gehen an den Wiederaufbau des Jugendkarnevals nach der Flut. Einlass: ab 16 Jahren

Datum: Samstag, 10. Februar 2024 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 15:11 Uhr Ort: Zelt am Moses-Parkplatz

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Abendkasse: 10,00 Euro Abendkasse für SWR3 Clubmitglieder: 9,00 Euro Veranstalter: Unternehmensgruppe Juchem Mitwirkende: SWR3 DJ D White