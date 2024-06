per E-Mail teilen

Freut euch auf die SWR3 Party auf dem SWR3 Schiff beim Konstanzer Seenachtfest am 10.08.24! Feiert auf dem Bodensee zusammen mit unserem SWR3 DJ D White zu den aktuellen Partyhits und Klassikern! Dazu gibt's den besten Blick auf das berühmte Feuerwerk. Nach einer vierstündigen Rundfahrt könnt ihr am Hafen noch bis 2 Uhr weitertanzen. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft - bei guter Wetter-Prognose gehen weitere Tickets in den Verkauf!